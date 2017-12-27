Аншлаг на аукционе «Минскстроя»: «однушка» в 36 квадратов ушла с молотка за $53 тысячи 19 27.12.2017, 18:45

5,034

На девять лотов претендовали в общей сложности 46 человек.

Квартиры в новом доме в начале проспекта Газеты «Правда» «Минскстрой» продает на аукционах с 2015 года. Предыдущие торги проходили не слишком результативно. Однажды на 18 из 20 лотов не поступило ни одной заявки. Сегодня же в Минском городском центре недвижимости, где состоялся аукцион, случился аншлаг.

На 9 лотов претендовали в общей сложности 46 человек. Больше всего заявлений — 16 — было подано на «однушку» площадью 35,8 кв. м на третьем этаже, которая предлагалась по начальной цене в 76 000 рублей. В ходе торгов цена этого лота возросла до 105 000 рублей. Еще одна «однушка» — площадью 50,6 кв. м — разыгрывалась среди семерых претендентов и будет продана победителю за 126 100 рублей при начальной цене в 96 700 рублей.

Десять человек претендовали на «трешку» площадью 95,8 кв. м на втором этаже в том же доме. При стартовой цене в 160 000 рублей она будет продана за 199 000 рублей.

На этом же аукционе «Минскстрою» также удалось продать три квартиры в новостройках на улицах Есенина, Стариновской и Игнатовского. Подробная информация с ценами — в таблице, составленной Onliner.by.

Эти же квартиры предлагались на аукционах и раньше. Почему аншлаг случился именно сегодня?

— После предыдущих аукционов была проведена новая рыночная оценка, в результате чего стоимость снизилась примерно на 3%, — пояснили представители «Минскстроя», присутствовавшие при проведении торгов. — Кроме того, изменилась рыночная ситуация.