В Польше продолжают расти зарплаты 7 27.12.2017, 18:57

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Заработная плата в Польше растет более чем в три раза быстрее цен на продукты и услуги.

В Польше с 1 января 2018 года на 100 злотых увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если человек работает по трудовому договору, то минимальная зарплата должна составить 2100 злотых брутто, передает «Радио Польша».

Почасовая ставка оплаты труда должна быть не менее 13,70 злотых. Следовательно, изменяется размер социальных и других пособий, порядок начисления которых зависит от МРОТ.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская отмечает, что ситуация на рынке труда, в частности, дефицит квалифицированных работников, зачастую заставляет работодателей платить больше, чем минимальную зарплату.

«Согласно нашим данным, реальные зарплаты во многих регионах Польши превышают минимальные ставки. Квалифицированным работникам работодатели предлагают почасовую ставку в размере 15 злотых и больше. А значит, рынок труда тоже влияет размер оплаты труда. Мне кажется, эта тенденция будет сохраняться», – отметила министр Эльжбета Рафальская.

Стоит отметить, что заработная плата в Польше растет более чем в три раза быстрее цен на продукты и услуги. Таким образом покупательская способность поляков увеличивается.