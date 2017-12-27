Белоруска переклеила в паспорте фото, чтобы выглядеть моложе 9 27.12.2017, 19:01

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С таким паспортом пенсионерка собралась ехать за границу.

Пограничники задержали 61-летнюю жительницу Брестчины, которая планировала пересечь белорусско-украинскую границу по поддельному паспорту. Женщина самостоятельно обновила старую фотографию на более новый снимок.

Пенсионерку задержали вечером 25 декабря в пункте пропуска «Мокраны». Пограничники заметили, что в паспорте дамы заменена фотография. Гражданку задержали. Как объяснила ситуацию сама пенсионерка, она решила самостоятельно обновить фото, потому что предыдущий снимок ей не нравился, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

При этом она не учла, что с внесением самостоятельной правки, документ перестал быть действительным и, следовательно, стал непригодным для пересечения государственной границы.

В отношении правонарушительницы начат административный процесс, санкция статьи предусматривает штраф до 2300 рублей (до ста базовых величин).