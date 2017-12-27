Каталония подаст в суд на власти Испании 1 27.12.2017, 19:10

Каталонские власти оспорят решение сената Испании о применении правительством 155 статьи Конституции страны.

Постоянный совет парламента Каталонии оспорит решение сената Испании о применении испанским правительством 155 статьи Конституции страны, передает 24news.com.

Каталонские власти подали соответствующий иск в Конституционный суд, так как Мадрид, по их мнению, незаконно ввел прямое правление центральных властей в автономном сообществе.

Акция совершена по инициативе представителей коалиции «Вместе за «да» — крупнейшей фракции в предыдущем составе законодательного органа, у которой было 62 мандата из 135.

Инициативу поддержали также члены совета от коалиции «Да, это возможно» (Podemos), а против нее выступила единственно член от радикальной левой партии «Кандидатура народного единства», категорически не признающая компетенцию испанского Конституционного суда.