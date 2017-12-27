Почему упал биткоин и что будет с другими криптовалютами 8 27.12.2017, 19:30

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Прошедшая неделя была очень противоречивой для криптовалютного рынка.

Ее начало ознаменовалось рекордным ростом биткоина до 20 тысяч долларов за монету, рекордной капитализацией рынка криптовалют – 600 млрд долларов и рекордным снижением курса всех виртуальных активов 22 декабря.

«Черная пятница» и последующие за ней рождественские торги оставили больше вопросов, чем ответов. Обозреватели Bankiros.ru попытались разобраться в случившемся и отыскать причины громкого падения рынка цифровых денег.

На фоне рекордных показателей всего рынка казалось незначительным падение биткоина на 20% с начала недели. В четверг его стоимость равнялась 16 тысяч долларов. Однако большинство экспертов считало, что это глубокая коррекция главной криптовалюты после ее выхода на рынок фьючерсов Чикагской товарной биржи. Параллельно со снижением лидера рынка в тот же день незаметно снизились на 10% несколько альткоинов вроде dash, EOS и bitcoin gold.

Но только наступившая «черная пятница» погрузила котировки всех цифровых денег в ярко красные цвета. Драйвером падения всего рынка ожидаемо стал биткоин, свалившийся к середине торгов 22 декабря более чем на 25% до 12 тысяч долларов. Все остальные коины ушли на глубину от -15% до -35%. Большинство недавно пришедших на рынок инвесторов в панике начали сбрасывать криптовалюту, из-за чего все три дня рождественских «happy holidays» весь рынок ушел в неопределенность.

Почему упали биткоин и эфир

Падение рынка цифровых денег на прошлой неделе как раз совпало с несколькими предупреждениями от финансовых властей США о повышенном риске хранения средств в виртуальных активах. Согласно данным CoinMarketCap, трейдеры вывели около 160 миллиардов долларов из самых больших криптовалют в течение последних трех дней, поэтому рынок столь медленно восстанавливается.

Аналитики предположили, что столь глубокое падение означает старт предновогодней волатильности для биткоина. Поскольку сильный рост криптовалюты совпал с концом года, большинство трейдеров и инвесторов наверняка хотели вывести свои средства в фиатные деньги для праздничных трат и прочих нужд. А последовавшая за пятничным снижением всеобщая паника не позволила рынку моментально восстановиться, как это случалось раньше.

Что касается Ethereum, то уже давно стало заметно, что он очень зависим от лидера рынка, поэтому последние четыре дня у криптовалюты Виталика Бутерина был такой же график поведения курса, как и у биткоина: первая волна падения — сильный откат — вторая попытка пробоя — новый рост.

Для восстановления второй по значимости криптовалюты будет важен возврат к отметке в 800 долларов: если это произойдет, то вероятнее всего дальнейший рост будет стабилен.

По версии некоторых аналитиков, на падении рынке сказалась приостановка покупки и продажи цифровых денег на крупнейшей американской криптоплатформе Coinbase. Остановка обслуживания транзакций на два часа случилась из-за наплыва трафика и последующих технических неполадок.

Одним из последствий «черной пятницы» стало снижение общей капитализации рынка криптовалют на более чем 200 млрд долларов. 22 декабря она достигла 422 млрд долларов. Однако сейчас этот показатель восстановился до 585 млрд в инвалюте.

Как на «черную пятницу» отреагировали альткоины

Стоит заметить, что в день глубокой коррекции в зеленой зоне долгое время держалась только одна криптовалюта – Ripple. Монета, работающая с банковским сектором, в день всеобщего кризиса достигла исторического максимума – 1,38 долларов, а затем скорректировалась на значении в 1,23 долларов. Надежности виртуальной валюте придало недавнее заявление ее создателей, которые в прошлый четверг объявили о доступности криптовалюты на более чем 50 биржах по всему миру. Кроме того, Ripple почти не потерял недельные достижения в рыночной капитализации, сохранив значение этого показателя на 47 млрд долларов.

Кроме того, в социальных сетях ходят слухи, что Ripple может стать следующей криптовалютой, которую крупнейшая американская криптоплатформа Coinbase разместит на своей бирже. Поэтому можно ожидать, что данная монета в ближайшее время станет одной из самых надежных на рынке и будет испытывать стабильный рост.

20 декабря основатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли продал и пожертвовал все свои запасы в виртуальных деньгах в момент подъема курса монеты до 370 долларов. Ли уверял, что его доля была небольшого объема, поэтому уход этих средств с рынка не повлияет на курс Litecoin. Однако эта новость все же сыграла свою роль в падении курса альткоина, и уже со вторника значение криптовалюты стремительно снижалось до минимума в «черную пятницу» – 195 долларов. За последние четыре дня Litecoin так и не смог оправиться от падения и вновь взобраться за отметку в 300 долларов. Сейчас монета торгуется ниже 280 в валюте США.

«Что выросло на 150% меньше, чем за месяц, снизит свою стоимость в два раза»

Многие аналитики уверены, что стремительный рост всех криптовалют в декабре был искусственным и сейчас рынок корректирует цифровые активы до их настоящей стоимости:

– Криптовалютный рынок достиг астрономических максимумов, поэтому он должен вернуться к реальности, – полагает старший финансовый аналитик торгово-инвестиционной сети eToro Мати Гринспен. – То, что выросло на 150% меньше, чем за месяц, вероятно, будет иметь двузначный откат в своей стоимости.

По словам основателя и рыночного стратега RW Market Advisory Рона Уильямса, если биткоин продолжит стремительное падение, то это может отразиться и на других финансовых рынках. Однако если курс биткоина вернется к отметке более 17 тысяч долларов, то это может служить хорошим знаком на будущий год.

В то же время некоторые эксперты рекомендуют делать ставку на рост альткоинов:

– Биткоин, конечно, лидер рынка криптовалют, но не лучшее представление о технологии, поэтому альткоины с лучшим форматом блокчейна должны продолжать расти, пока биткоин страдает от своих недостатков и испытывает коррекцию из-за фьючерсов, – предполагает аналитик Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун.