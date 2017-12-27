Ветровые турбины обеспечили 40% энергопотребностей Польши 5 27.12.2017, 19:37

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В преддверии Рождества и во время праздника в Польше зарегистрировали три новых рекорда в технологиях «зеленой энергии».

Незадолго до Рождества и во время праздника в Польше регистрировались новые данные об использовании технологий получения энергии из возобновляемых источников.

Вечером 23 декабря было очень ветрено, а ветряные турбины по всей стране работали с мощностью 5234 МВт, а это значит, что они использовали до 90 процентов своих возможностей. Таким образом, рекорд, установленный в конце октября этого года, был побит.

По данным портала WysokieNapiecie.pl, в первый день Рождества ветряные турбины покрыли 40% потребности Польши в электроэнергии.