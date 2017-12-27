Приступ истерики в Кремле 5 27.12.2017, 20:30

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Цена войны против Украины для РФ выросла на порядок.

Истерика в России по поводу предоставления Украине оборонительного летального оружия из США свидетельствует о том, что поведение россиян в ответ на вероятные поставки Киеву Javelin было просчитано наперед. Вместе с тем, президента РФ Владимира Путина все больше загоняют в угол, и Украине следует быть готовой к любому развитию ситуации. Такое мнение "Апострофу" высказал военный обозреватель Юрий Карин.

Как минимум странно со стороны агрессора, загнавшего на Донбасс тысячи единиц наступательного вооружения, устраивать такие истерики по поводу получения Украиной оборонительного летального оружия. И бурная реакция путинского окружения свидетельствует о том, что поведение россиян в ответ на предоставление Javelin было просчитано, и что кроме истерик со стороны агрессора тут другого не будет.

Почему истерят? Тут все просто. У Путина три месяца до "выборов" (марта 2018 года, - прим.). Внутри страны ему удивлять народ нечем. Кроме сталагмитовых петушков, побед нет. Скорее наоборот. Мы видим еженедельно какие-то ограничительные меры в отношении них: это продление санкций Евросоюза, попадание Рамзана Кадырова и ближайшего криминального окружения Путина в отдельные санкционные списки. Плюс новые "плюшки" в виде санкций для "виолончелистов" и российской экономики. Добавим сюда разоблачение разведками военных преступлений Кремля. Абсолютно ничего хорошего для человека, который себя переназначает на следующий срок.

На внутреннем фронте нет побед и не предвидится. Можно было бы, конечно, по накатанному пути расшатать ситуацию по "объединению нации" с помощью терактов, условного Каширского шоссе 2.0 (террористический акт на Каширском шоссе был частью серии терактов, осуществлённых в российских городах 4-16 сентября 1999 года, - прим.). Но и тут вмешивается ЦРУ, предотвращая кровопролитие в Питере.

И на дипломатическом фронте побед нет. Просто позор во Вьетнаме, плохая постановка в Сочи… При этом надо тянуть лямку миротворца, делать хорошую мину при плохой игре с отсутствием возможности разыграть свою "миротворческую" инициативу с замораживанием конфликта.

После очередного вывода непонятного количества россиян из военно-наемнического контингента в Сирии на внешнеполитической арене из активных тактико-военных действий у Путина осталась только Украина. Оккупированный Донбасс с несколькими десятками тысяч гибридных вояк и тысячами единиц бронетехники и артиллерии. То место, откуда можно гнать картинку для "ваты" о вреде революций и "гражданской" войне аж до самих выборов.

Расшатывая ситуацию изнутри. Желательно без "большой войны" и захвата новых территорий. За это можно получить усиление санкций и по зубам. Возросшая мощь украинской армии плюс моральный фактор – Javelin. Цена агрессии возрастает на порядок. От полюбившейся "тактики котлов" приходится отказываться. Но провокации со стороны боевиков продолжаются и будут продолжаться до выборов.

То есть предоставление нашей стране летального оружия, в том числе Javelin, охлаждает военный пыл противника. Поэтому режиму Путина приходиться истерить. "Испепеляющий сенатор", пугающий холодной войной путинский банкир Греф и так далее. Для "коллективного Путина" приближается то время, когда надо бояться по-настоящему, пожинать плоды кровопролитий и нести ответственность за содеянное. И если они не могут побеждать действиями, то будут пытаться делать это словами. Информационная война Кремлем проиграна, но не окончена.

Само по себе предоставление США летального оружия, в том числе Javelin, не является панацеей от российской агрессии. Важны как военная помощь, так и моральное удовлетворение от поддержки нас остальным миром. Но за три месяца до выборов может случиться все что угодно. Ведь сейчас хозяин Кремля в положении загнанной в угол крысы. И нам следует быть готовыми к любому развитию ситуаций.