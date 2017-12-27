Петр Порошенко: Все 74 украинских заложника уже дома 9 27.12.2017, 20:06

3,004

Петр Порошенко

Освобожденных заложников привезли из оккупированной Горловки в подконтрольный Украине Майорск Донецкой области.

Все 74 украинца, освобожденных в рамах обмена с боевиками, уже находятся на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории», – написал он.

Планировалось, что обмен удерживаемыми лицами пройдет по формуле «306 на 74».

27 декабря боевики «ЛНР» передали украинской стороне 16 человек, а боевики «ДНР» – 58 человек.

Среди освобожденных украинцев – ультрас луганской «Зари» Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, военный-контрактник Валентин Богдан, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский.