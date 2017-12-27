Сколько белорусов превышают льготные тарифы на электричество 5 27.12.2017, 20:40

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В Беларуси почти каждый шестой абонент превысили в январе-ноябре льготные тарифы на электроэнергию.

В Беларуси почти каждый шестой абонент — 17,7% — превысили в январе-ноябре льготные тарифы на электроэнергию, сообщили в Минэнерго. Остальные потребители «вписались» в лимиты, поэтому оплачивали электроэнергию по субсидируемым государством ценам, передает tut.by.

Больше всего тех, кто укладывался в январе-ноябре в льготные тарифы, было среди жильцов домов и квартир, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты (95,1%). Среди потребителей, которые проживают в оборудованных электроплитами квартирах и домах, этот показатель составляет 86,8%, а в не оборудованном электроплитами жилье — 78,6%, сообщили в «Минэнерго».

За январь-ноябрь потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 7 543,8 миллиона рублей, уровень оплаты составил 98,9%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 декабря составила 951,5 миллиона рублей.

Некоторые организации не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минсельхозпрода — 96,7%, концернов «Беллесбумпром» — 94,4% и «Белгоспищепром» — 99,5%, Белкоопсоюза — 99,2%, Национальной академии наук Беларуси — 98,5%.

Организациями коммунальной формы собственности за 11 месяцев 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию обеспечен только по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 98,4%, по Витебской области — 90,5%, по Гомельской области — 89,9%, по Гродненской области — 97,0%, по Минской области — 83,9%, по Могилевской области — 94,3%.