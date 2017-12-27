В супермаркете в Санкт-Петербурге прогремел взрыв 27.12.2017, 20:45

8,358

Взрыв в магазине произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.

В одном из магазинов сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге в среду вечером, 27 декабря, прогремел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области. Речь идет о магазине, который располагается в торговом центре на Кондратьевском проспекте.

Фото: Ирина Куликова / «ВКонтакте»

«В 18:55 поступила заявка. Произошел хлопок в районе кассы, по прибытии подразделений пожара не зафиксировано. Эвакуация проведена силами администрации магазина. За помощью четыре человека обратились для осмотра. На месте работают взрывотехники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили информацию об инциденте в магазине. «Около 18:30 в супермаркете на Кондратьевском проспекте в городе Санкт-Петербурге прозвучал хлопок. В результате, по предварительным данным, несколько человек пострадали. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства инцидента», — сказано в сообщении ведомства.

Петербургское издание «Фонтанка» уточняет, что взрыв произошел в камере хранения магазина, который также задел одну из касс. В результате взрыва, по данным издания, пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести и еще один пострадал несильно, уточняет «Фонтанка». Источник «РИА Новости» сообщает, что в результате взрыва пострадали девять человек.

В Следственном комитете заявили, что взрыв в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, передает ТАСС. Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте.