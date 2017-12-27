«Динамо-Минск» – СКА: На «Минск-Арене» впервые в сезоне ожидается аншлаг 27.12.2017, 20:54

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Матч «Динамо-Минск» - СКА состоится 29 декабря.

В пятницу, 29 декабря минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ дома сыграет со СКА. Отметим, что на матче ожидается аншлаг.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», в продаже осталось около 1000 билетов. Кроме того, пресс-служба клуба просит болельщиков приезжать заранее. Запуск начнется в 17:30.

Отметим, что это первый аншлаг на домашних матчах «Динамо» в этом сезоне. В прошлый раз «зубры» играли при полных трибунах дома 27 февраля против «Локомотива» (4:2).

Напомним, «Минск-Арена» вмещает 15086 зрителей.