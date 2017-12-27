Белорусы перешли на таджикскую схему выживания 3 27.12.2017, 21:01

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В 2017-м белорусы сняли со счетов более $1 миллиарда.

За последнее десятилетие это второе, и самое значительное падение объемов валютных депозитов.

«Здешние теоретики прочитали в книгах, что люди так делают, так распустились и не хотят потребление сокращать, запасы тратят. В таком случае граждане «заныкали» миллиардов десять долларов наличными. Нет, думаю, все гораздо проще: идем таджикским путем. Пока здесь все потихоньку увядает, многие зарабатывают за границей и к семьям заработки тянут», – рассказывает эксперт программы «Асабісты капітал» Михаил Залесский.

А то, что экономика в упадке, очевидно всем, кроме государственных агитаторов, которые бодро заявляют, что «начался некоторый спад подъема негативных тенденций».