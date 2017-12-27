Украинец Alexeev хочет ехать на «Евровидение» от Беларуси 4 27.12.2017, 21:08

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Финал национального отбора пройдет 1 марта.

Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на "Евровидение-2018". Пока получено около 40, но их будет больше, передает euroradio.fm.

"Белтелерадиокомпания отводит люфт из нескольких дней, чтобы все отправленные в установленные сроки заявки успели поступить на адрес медиахолдинга и были рассмотрены организаторами отбора, — говорят в пресс-службе компании. — Среди тех, чьи заявки уже приняты, — неоднократные участники национальных отборов: Жанет , ALEN HIT, KATTIE, группа PROVOCATION, Александра Ткач и другие".

Заявки от артистов, работающих с известными российскими продюсерами, 27 декабря еще не поступали. Но, например, Виктор Дробыш точно подтвердил, что не будет участвовать в белорусском отборе на "Евровидение-2018":

"Жду, когда Зене (белорусского певице, которой занимается Дробыш. — Прим.) исполнится 16 лет. В следующем году пададимся", — говорит продюсер в разговоре с Еврорадио.

Филиппа Киркорова на национальном отборе тоже не будет, ведь, как известно, под "дружественной страной" он имел в виду вовсе не Беларусь, а Азербайджан. А вот белорус Кирилл Гуд, он же Ермаков, который сотрудничает с Иосифом Пригожиным и пишет песни для Валерии, участвовать в отборе будет: тизер его песни для "Евровидения" уже опубликован.

Но, оказывается, панику у белорусских артистов вызывает не Гуд с Пригожиным, а Никита Алексеев, он же известный поп-певец Alexeev. Украинский артист неоднократно собирал минский Prime Hall, потом поссорился с продюсером Русланом Квинтой и подал заявку на участие в "Евровидении" от Беларуси.

"Сейчас непонятно, есть ли вообще смысл участвовать в отборе, возможно, мы вообще заявки отзываем, — расстраивается продюсер Napoli i Alen Hit Александр Слуцкий. — Белорусы, естественно, за него проголосуют, потому что им главное — известное имя, у которого миллионы подписчиков. Но более важно, не как проголосуют люди, а как проголосует жюри. Я категорически против открытого отбора, которым является белорусский отбор — приезжай — не хочу. Какая-то победительница кучи конкурсов из Таджикистана подалась! Сейчас налетят... Получается, что белорусские артисты год собирают деньги на этот отбор, чтобы потом три минуты побыть в эфире? Это бессмысленно".

Среди песен, которые прозвучат в отборе, уже можно послушать треки Анжелики Пушновой, Июль, Pauline, Alen Hit.

По информации Еврорадио, ближе к отбору, который состоится в Белтелерадиокомпании 11 января, свои песни представят Гюнешь (трек, созданный авторами Abba i Army of loves), Napoli (песня написана британскими сонграйтерами), Алексей Гросс, Shuma.

"Как мне кажется, отбор будет несколько сильнее, чем прошлогодний, потому что большинство участников с опытом, состав подбирается очень интересный, — рассуждает президент "OGAE Belarus" Павел Морозов. — Естественно, что пока рано говорить и судить о чем-то на основании 12-ти опубликованных треков. Но, думаю, финал будет ярким".

Финал национального отбора пройдет 1 марта.