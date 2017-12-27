Новая сила экономики США 1 27.12.2017, 21:21

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Предрождественские покупки американцев удивили аналитиков.

В этом году американцы с большим энтузиазмом совершали предрождественские покупки в торговых центрах и через Интернет. По мнению экспертов, этому способствовали улучшение ситуации на рынке труда и холодная погода, передает «Голос Америки».

Покупатели пошли на щедрые траты во время выходных «черной пятницы» в конце ноября, которые открыли сезон предрождественских продаж, после чего покупательская активность усилилась в декабре, говорят аналитики.

Эксперты смогут подвести окончательные результаты предпраздничных продаж лишь в январе. Они будут включать данные по продажам в день после Рождества, 26 декабря, который, как правило, является одним из самых оживленных дней для торговли в году.

Но предварительные данные указывают на успешный год в целом. По оценкам Mastercard SpendingPulse, рост продаж в предрождественский сезон составил 4,9 процента, что является самым высоким показателем с 2011 года.

«В целом, этот год принес большую выгоду розничной торговле, – заявила старший вице-президент по анализу рынка Сара Квинлан. – Это, в частности, объясняется крепостью экономики США, но мы также должны признать, что торговые сети, которые использовали новые стратегии, чтобы привлечь покупателей в предпраздничный сезон, стали бенефициарами этого роста продаж».

Аналитическая компания IHS Markit указывает на хорошие макроэкономические показатели, такие как максимальный за 17 лет уровень потребительской уверенности в США, достигнутый в ноябре, и минимальный за 17 лет уровень безработицы, которые позволили покупателям открыть свои кошельки.

Холодная погода на значительной части страны также способствовала продажам курток и другой зимней одежды, говорит исполнительный директор IHS Markit Крис Кристофер.

«Произошло значительное повышение предпраздничных продаж, – говорит Кристофер, который изменил свой прогноз роста продаж до конца декабря с 4,2 до 4,7 процента. – Все указывает на хороший предпраздничный сезон».

Появление закона о масштабном снижении налогов, который был принят республиканцами в Конгрессе при поддержке президента США Дональда Трампа, также, вероятно, несколько повысило траты покупателей, хотя Кристофер отмечает, что «показатели были сильны еще до этого».

Аналитики также отмечают, что тот факт, что Рождество выпало на понедельник, способствовал совершению покупок в последний момент, на предшествовавших празднику выходных.