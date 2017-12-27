Настоятель из Витебска: Выходной 2 ноября объединял бы белорусов 3 27.12.2017, 21:33

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Почему власти отказывают тысячам белорусов сделать 2 ноября нерабочим днем.

Одному разрешишь – и другие захотят. Именно такой логикой руководствовались чиновники из аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей совместно с Министерством труда и социальной защиты и Министерством иностранных дел, когда отказывали тысячам католиков, гражданам Беларуси в просьбе сделать 1 и 2 ноября нерабочим днем. В то время, как у православных верующих в нашей стране на свой день памяти предков – Радуницу – официальный выходной, сделать то же самое с Дедами для католиков власти посчитали нецелесообразным.

В интервью «Белсату» настоятель костела Св. Антония в Витебске Вячеслав Борок рассказал, почему 2 ноября должен стать выходным днем в Беларуси.

«В ответе не идет речь о 2 ноября, только о 1-м. 1 ноября, я считаю, это одна проблема, а 2-го – совсем другая. Это два разных дня, два разных праздника. Если о 1 ноября еще можно поспорить, атеисты могли бы возмущаться, что католики будут праздновать этот день, то 2 ноября это как раз тот день, который должен нас объединять, это память о наших умерших предках», – заявил Вячеслав Борок.