Идем на рекорд: Минск застрял в 10-балльных пробках на пару часов 4 27.12.2017, 21:35

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Фото: bymedia

Движение было затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки.

По данным сервиса Яндекс.Пробки Минск застрял в 10-балльных пробках. Особенно было затруднено движение в центре столицы. Синоптики предупреждают о сильном тумане, передает tut.by.

Движение было затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки. По данным сервиса, в Минске произошло не менее десятка аварий. Ранее сервис фиксировал 9-балльные пробки.

Причин заторов на дорогах несколько: мелкие аварии, сильный туман, закупки (поэтому затруднено движение на основных магистралях) перед Новым годом и увеличение транспорта перед новогодними каникулами у россиян.