Война в Украине стала самым долгим конфликтом в Европе с 1945 года 1 27.12.2017, 21:48

До этого самым долгим европейским конфликтом считалась война в Боснии 1992-1995 годов.

Противостояние на востоке Украины между украинскими силами и сепаратистами, которых поддерживает Россия, длится уже четвертый год. Эта война, которая забрала жизни более 10300 человек, стала самым длительным вооруженным конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Об этом пишет в своей статье для британского издания The Telegraph журналист Алек Лун.

Он также отмечает, что, несмотря на попытки мирного урегулирования, сегодня происходит обострение конфликта.

Лун считает, что Минские договоренности «застряли» как в военном, так и в политическом смысле, и в нынешних условиях прогресс не выглядит вероятным.

Ссылаясь на отчеты представителей миссии ОБСЕ в Украине, журналист также подчеркивает, что перемирие нарушают обе стороны конфликта.

Напомним, сегодня, 27 декабря, между Украиной и террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР» произошел масштабный обмен военнопленными. Украинской стороне удалось освободить 74 пленных, которые находились в плену у боевиков.