В Гомеле открыли первый в Беларуси детсад в многоэтажке 1 27.12.2017, 22:11

Дома со встроенными детскими садами продолжат появляться в областном центре.

Детский сад находится на первом этаже жилого дома. Он рассчитан на 60 мест. Для детей созданы все условия – оборудованы групповые помещения, музыкально-спортивный зал, саночная для хранения санок в зимний период и самокатов и велосипедов – в летний, и другие помещения, передает БелТА.

Как отметил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественной церемонии открытия, таким образом, экономятся средства, а также дошкольные учреждения становятся доступнее для живущих неподалеку родителей.

Сейчас стоит вопрос о строительстве еще нескольких подобных домов с детскими садами в Гомеле в четырех новых микрорайонах города.

Расходы на строительство дошкольного учреждения образования взял на себя Гомельский ДСК, за счет городского бюджета закуплены мебель, игрушки, средства обучения.