В Гомеле открыли первый в Беларуси детсад в многоэтажке

В Гомеле открыли первый в Беларуси детсад в многоэтажке1
- 27.12.2017, 22:11
Дома со встроенными детскими садами продолжат появляться в областном центре.
Детский сад находится на первом этаже жилого дома. Он рассчитан на 60 мест. Для детей созданы все условия – оборудованы групповые помещения, музыкально-спортивный зал, саночная для хранения санок в зимний период и самокатов и велосипедов – в летний, и другие помещения, передает БелТА.
Как отметил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на торжественной церемонии открытия, таким образом, экономятся средства, а также дошкольные учреждения становятся доступнее для живущих неподалеку родителей.
Сейчас стоит вопрос о строительстве еще нескольких подобных домов с детскими садами в Гомеле в четырех новых микрорайонах города.
Расходы на строительство дошкольного учреждения образования взял на себя Гомельский ДСК, за счет городского бюджета закуплены мебель, игрушки, средства обучения.