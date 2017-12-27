Перепутали космодромы: Рогозин объяснил, почему падают российские спутники 3 27.12.2017, 22:21

Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Российский вице-премьер рассказал о неудачах Роскосмоса.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что последний запуск ракеты с «Восточного» не удался из-за того, что в Роскосмосе перепутали космодромы, передает ТАСС в среду, 27 декабря

«Настройки (ракеты) действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — объяснил Рогозин. Он пообещал, что специальная комиссия подготовит объективный и «жесткий» отчет о причинах аварии, который, по мнению российского вице-премьера, представят президенту РФ и премьер-министру.

Рогозин подчеркнул, что не принимает в качестве оправданий заявления о «софте, который делали 20 лет назад». «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?», — добавил он.

Вице-премьер признал, что в управлении госкорпорации есть системные ошибки и ей необходимы реформы. «Мы справимся с этим. У нас много талантливых ребят, много молодежи пришло в Роскосмос. Их надо поднимать на должности, может быть, даже обеспечив более форсированный кадровый рост», — заявил Рогозин.

28 ноября второй запуск с нового российского космодрома Восточный завершился неудачей. Ракета-носитель «Союз-2.1б» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор- М» и 18 других. «Союз», предположительно, разбился в Атлантическом океане.