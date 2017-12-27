Белорусские артистки, ставшие звездами на YouTube, работают в деревенском клубе 3 27.12.2017, 22:32

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Видеоролики с выступлениями артисток с Пинщины набирают миллионы просмотров.

Накануне Нового года «Белсат» пришел к любителям пения и шуток – творческому дуэту из Доброславки под Пинском. Видеоролики с выступлениями доброславских артисток, работающих в сельском Доме культуры, набрали вместе на «YouTube» уже несколько миллионов просмотров.

«Доброславские зажигалочки» рассказали историю, как их видео первый раз попало в сети, а также поиграли в «Зайчика», при помощи подруг исполнили свои хиты, посвятив одну из песен родной деревне и программе «Вяскоўцы». Ведущий Виктор Шукелович попытался влиться в коллектив, разучил песни и развлечения и даже придумал новые частушки. Конечно же, не обошлось без праздничного стола и поздравлений.