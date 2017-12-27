Видеофакт: Моменты освобождения украинцев из плена

Видеофакт: Моменты освобождения украинцев из плена4
- 27.12.2017, 22:38
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Встречать освобожденных украинцев под Краматорск прибыл президент Украины Петр Порошенко.
Сегодня, 27 декабря, в районе Майорска Донецкой области произошло освобождение украинских заложников из тюрем на территории ОРДЛО.
Большинство освобожденных заложников незаконно удерживались боевиками несколько лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.
Как известно, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика.
Встречать освобожденных украинцев под Краматорск прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.