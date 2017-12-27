Первокурсница БГУ создала сеть для молодых исследователей 2 27.12.2017, 22:50

1,593

Платформа объединяет школьников, студентов и экспертов.

Исследовательскую сеть для молодежи «Дерзай!» разработала первокурсница факультета социокультурных коммуникаций БГУ Елена Москаленко, передает kp.by.

Проект создает условия для осуществления студенческих и школьных бизнес-идей и объединения научного сообщества учащихся.

Пользователям будут доступны знания по методике подготовки исследовательского проекта, они могут собрать на сайте команду, отыскать научного руководителя и получить консультации экспертов.

На сайте проекта уже зарегистрировано около тысячи исследователей, консультантов, репетиторов, волонтеров, спонсоров и тренеров в различных областях.

Для того, чтобы найти единомышленников или поучаствовать в чужом исследовательском проекте, посетителям нужно заполнить анкету на сайте и получить личную страницу.

Данная разработка студентов БГУ победила в крупнейшем конкурсе социальных проектов Беларуси Social Weekend 10 и получила грант на реализацию, сообщается на сайте БГУ.