Барак Обама и Хиллари Клинтон – самые уважаемые мужчина и женщина в США 3 27.12.2017, 23:08

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Барак Обама и Хиллари Клинтон

Экс-президент США и бывший госсекретарь по-прежнему вызывают наибольшее восхищение у американцев.

Экс-президент США Барак Обама и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон по-прежнему занимают первые места в списках мужчин и женщин, вызывающих наибольшее восхищение у американцев, показал новый опрос Gallup, передает «Голос Америки».

Как показал опрос, Обама и Клинтон сохраняют статус самых уважаемых мужчины и женщины на протяжении 10 лет, однако с меньшим отрывом, чем в прошлые годы.

Обаму выбрали 17 процентов респондентов; второе место с 14 процентами занял действующий президент США Дональд Трамп.

Клинтон, в прошлом также занимавшая пост госсекретаря, опередила бывшую первую леди Мишель Обаму с результатом 9 процентов против 7.

Клинтон занимает первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение, уже 16 лет подряд. Она получала этот титул 22 раза – чаще, чем кто-либо еще. Бывшая первая леди CША Элеонора Рузвельт побеждала 13 раз.

Обама удостоился статуса самого уважаемого мужчины 10 раз, уступая лишь экс-президенту Дуайту Эйзенхауэру, который занял первое место 12 раз.

Однако в этом году показатели Клинтон и Обамы не так высоки, как раньше: для Клинтон 9 процентов – самый низкий рейтинг с 2002 года, когда она с трудом заняла первое место с 7 процентами. Рейтинг Обамы по сравнению с прошлым годом снизился с 22 до 17 процентов, однако в предшествующие годы у него были сопоставимые показатели.

В пятерку самых уважаемых мужчин также вошли папа римский Франциск (3 процента), пастор Билли Грэм (2 процента) и сенатор Джон Маккейн (2 процента).

В женском рейтинге третье место заняла Опра Уинфри с 4 процентами, четвертое – сенатор Элизабет Уоррен с тремя процентами, а пятое – канцлер Германии Ангела Меркель с двумя процентами.