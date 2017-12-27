Барак Обама и Хиллари Клинтон – самые уважаемые мужчина и женщина в США

Барак Обама и Хиллари Клинтон – самые уважаемые мужчина и женщина в США3
- 27.12.2017, 23:08
- 1,731
Экс-президент США и бывший госсекретарь по-прежнему вызывают наибольшее восхищение у американцев.
Экс-президент США Барак Обама и бывший кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон по-прежнему занимают первые места в списках мужчин и женщин, вызывающих наибольшее восхищение у американцев, показал новый опрос Gallup, передает «Голос Америки».
Как показал опрос, Обама и Клинтон сохраняют статус самых уважаемых мужчины и женщины на протяжении 10 лет, однако с меньшим отрывом, чем в прошлые годы.
Обаму выбрали 17 процентов респондентов; второе место с 14 процентами занял действующий президент США Дональд Трамп.
Клинтон, в прошлом также занимавшая пост госсекретаря, опередила бывшую первую леди Мишель Обаму с результатом 9 процентов против 7.
Клинтон занимает первое место в списке женщин, вызывающих наибольшее восхищение, уже 16 лет подряд. Она получала этот титул 22 раза – чаще, чем кто-либо еще. Бывшая первая леди CША Элеонора Рузвельт побеждала 13 раз.
Обама удостоился статуса самого уважаемого мужчины 10 раз, уступая лишь экс-президенту Дуайту Эйзенхауэру, который занял первое место 12 раз.
Однако в этом году показатели Клинтон и Обамы не так высоки, как раньше: для Клинтон 9 процентов – самый низкий рейтинг с 2002 года, когда она с трудом заняла первое место с 7 процентами. Рейтинг Обамы по сравнению с прошлым годом снизился с 22 до 17 процентов, однако в предшествующие годы у него были сопоставимые показатели.
В пятерку самых уважаемых мужчин также вошли папа римский Франциск (3 процента), пастор Билли Грэм (2 процента) и сенатор Джон Маккейн (2 процента).
В женском рейтинге третье место заняла Опра Уинфри с 4 процентами, четвертое – сенатор Элизабет Уоррен с тремя процентами, а пятое – канцлер Германии Ангела Меркель с двумя процентами.