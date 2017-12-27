Каким должен быть новогодний стол в год Желтой Собаки 3 27.12.2017, 23:24

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В год Желтой Собаки важны не только обязательные блюда на новогоднем столе, но и определенные украшения.

Символ Нового 2018 года любит простоту, натуральность, много света и, конечно же, теплые цвета. Как соединить все вместе и создать самый красивый новогодний стол – в материале vesmirnaladoni-mt.ru.

Добавь теплых цветов

Мы уже говорили о том, что символ 2018 года – Желтая Собака – любит теплые цвета, такие как желтый или оранжевый. Чтобы твой новогодний стол понравился хозяйке года, добавь ему немного ярких оттенков: для этого можешь использовать ярко-оранжевые мандарины, свечи, салфетки или скатерть теплого цвета и так далее.

Натуральные украшения на новогоднем столе 2018

Символ года любит простоту и натуральность. Именно поэтому лучшими аксессуарами для новогоднего стола 2018 станут природные украшения в виде еловых веток и всевозможных веночков.

Свечи на праздничном столе

Сказочную атмосферу за праздничным столом помогут создать свечи. Не ограничивай свою фантазию, поиграй с оформлением света: можешь поместить свечи в стеклянные вазы, на перевернутые бокалы, обрамить еловыми веточками или украсить бантами. Главное – не забывай о правилах пожарной безопасности.

Новогодняя атрибутика

На новогоднем столе все должно быть идеально: начиная от качества блюд и заканчивая оригинальной сервировкой приборов. Добавить ощущения праздника помогут оригинальные поделки в виде рождественских носков или фигурок Деда Мороза.