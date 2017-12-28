Стрелок с фабрики «Меньшевик» в Москве задержан 5 28.12.2017, 7:35

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Фото: ТАСС

Бывший директор и владелец фабрики полдня уходил от погони.

Как сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова, экс-директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов был задержан на территории организации, расположенной на улице Правды.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик». Он был задержан полицейскими города Москвы, в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — сказал Титов.

По информации следствия, Илья Аверьянов, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством фабрики «Меньшевик», устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Как полагает следствие, бывший собственник фабрики вступил в конфликт с ее нынешним руководством, достал оружие и несколько раз выстрелил, ранив охранника, который впоследствии скончался. Сперва Аверьянова безуспешно искали на территории фабрики, позднее зона поиска была расширена, рассказали в МВД. Оружие, которым воспользовался Аверьянов — предположительно, карабин «Сайга» — было изъято на территории предприятия.

На кондитерской фабрике «Меньшевик» судебные приставы хотели взыскать с открывшего стрельбу директора предприятия Ильи Аверьянова 3,3 млн руб. в пользу компании «Денэм холл». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Москве, поступившем в РБК.

«В Даниловском отделе судебных приставов УФССП России по Москве 20 сентября 2016 года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом города Москвы, о взыскании задолженности в размере свыше 3,3 млн руб. с ООО «КФ Меньшевик» в пользу ООО «Денэм холл» было возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.