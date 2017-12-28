В Нью-Йорке строят «стену желаний» к Новому году 1 28.12.2017, 7:40

У жителей города есть одна еще молодая, но важная традиция.

В Нью-Йорке существует сравнительно молодая традиция – писать самое сокровенное на миниатюрных листках бумаги, которые в ночь на первое января слетают с неба, как праздничное конфетти, говорится в репортаже «Голоса Америки».

Санта-Клаус в центре Нью-Йорка слегка погрустнел: рождественский марафон раздачи подарков завершен, и надо успеть до Нового года заработать на селфи с туристами. А у тех дела поважнее: в центре Таймс-сквер объявлен сбор нематериальных желаний, которые ни один Санта-Клаус исполнить не в силах.

«Я хочу быть птицей, чтобы по-настоящему летать на крыльях!» - говорит маленькая девочка. «Я хочу, чтобы Eagles в этом году проиграли супербоул, их болельщики сильно раздражают!» - делится своим желанием молодой болельщик. А эта женщина загадала, чтобы было много любви и терпения, особенно у тех, кто одинок и еще не нашел друг друга.

Скрывать свои желания на площади, где все кричит неоновыми билбордами, бесполезно. Содержимое черного ящика на углу Бродвея и Сорок седьмой улицы – не секрет. Здесь стена желаний, а не плача, и здесь только первая тысяча. Кроме мира, здоровья, денег, щенков и женихов просят, например, поступление в Гарвард.

«И все это сбывается, – говорит Ти Джей Уитем из «Таймс-сквер альянса». – Люди прибегают на следующий год и рассказывают нашим волонтерам, например: «Я попросила мужа, и вот я вернулась вместе с ним!» То есть это работает!»

Ти Джей – зачинщик традиции третьего тысячелетия, и он не сомневается в силе коллективного волеизъявления, даже дистанционного.

«Мы ожидаем около шестидесяти тысяч пожеланий, которые люди заполнят прямо здесь или сделают это на сайте timessquarenyc.org», – говорит он.

Оформить бесплатный новогодний заказ в небесной канцелярии можно из любой точки планеты. В компании «Таймс-сквер альянс» перепишут просьбу от руки, и листок папиросной бумаги оправится в общую копилку мечты.

«Я не верю в эти вещи!» – говорит Джимми, эмигрант из Эквадора. Джимми – не Скрудж и не Гринч, просто он знает другой – старинный – способ обращения к небесам. «У нас принято под Новый год съедать 12 виноградин – каждую с ударом часов – и загадывать двенадцать желаний на каждый месяц года. В январе, например, здоровье, в феврале – работа, деньги и так далее», - рассказывает он.

Есть еще один проверенный рецепт: берем листок бумаги, ручку, спички, шампанское; пишем, сжигаем, перемешиваем и глотаем – и все это, пока часы двенадцать бьют. В Нью-Йорке предлагают в таком серьезном деле не торопиться.

На пятачке, где за день в спешке проносятся триста тысяч человек, есть повод задержаться подольше. Тридцать первого в полночь хрустальный шар времени соскользнет со шпиля небоскреба номер один на Таймс-сквер, и все желаемое весом примерно три тонны обязательно свалится с неба бумажным снегопадом разноцветного конфетти.