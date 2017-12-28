Бунт в Колодищах: Появились странные знаки 11 28.12.2017, 7:46

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Жители поселка под Минском продолжают бороться с «Амкодором» за свое экологически чистое будущее.

В конце улицы Минской в поселке Колодищи «Амкодор» запланировал строить завод по выпуску погрузчиков, и вырубить больше трех гектаров леса под пруды-испарители для завода. Люди уже снимали ролики, выходили с плакатами к министру труда, собрали больше 3 тысяч «живых» подписей. А сегодня обнаружили в лесу, где могут появится пруды-испарители, знаки «Валка леса», сообщает tut.by.

Людям работающие в лесу объясняют, что убирают больные деревья. Но граждане делятся в соцсетях сообщениями, что красные метки видели не только на сухостое.

Напомним, колодищанцы требуют предоставить им экологическую экспертизу — без этого документа невозможно судиться с «Амкодором». Но тот копию выдавать отказывается, рекомендует приходить и переписывать из документа от руки. «А с такими записями в суд не пойдешь!», — говорят активисты.

К этому времени представители инициативной группы получили ответ от Минприроды. Там людям советуют за копией экологической экспертизы обратиться к разработчику.

Также в письме Мигнприроды есть новости: рассматривается вариант лес не рубить, пруды-испарители не выкапывать, а сделать коллектор от завода к уже существующему в Колодищах пруду. И сделать отдельную дорогу к заводу — вдоль железнодорожных путей, чтобы трафик большегрузов не шел по ул. Минская мимо школы и поликлиники, прямо под заборами усадеб.

— И эти меры не гарантируют, что экологическая обстановка в Колодищах не ухудшится: завод, если его построят, будет выбрасывать в атмосферу десятки тонн опасных веществ ежегодно, — говорят представители инициативной группы. — И оседать все будет на Колодищах, на территории дачных массивов.