Как житель Солигорска поставил на место «Беларуськалий» 28.12.2017, 7:59

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Шахтер Сергей Гринюк с помощью независимого профсоюза показал, как надо бороться за свои права.

Сайт Charter97.org уже публиковал рассказ о 31-летнем жителе Солигорска Сергее Гринюке. Августовский рабочий день в шахте «Беларуськалия» закончился для него переломами позвоночника и ноги.

Как только парня подняли на поверхность, его стали уговаривать, чтобы он согласился подписать бумаги, что его травма не производственная. Однако через некоторое время Сергей решил восстановить справедливость. Он обратился за помощью к журналистам и представителям независимого профсоюза, говорится в репортаже «Белсата».

В результате Солигорский следственный комитет обязал предприятие признать травму шахтера производственной. За это время здоровье Сергея Гринюка начало восстанавливаться. Через два месяца Сергей планирует играть с детьми на улице уже без костылей.