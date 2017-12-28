Путин: Ухожу, но вы держитесь 12 Сергей Климовский, obozrevatel.com

28.12.2017, 8:07

16,789

План хитрый, но посмотрим, насколько удастся его реализовать.

Смысл нынешних президентских выборов в РФ можно свести к фразе "Я ухожу, но вы держитесь". Нечто похожее Путин скажет после Нового года в послании к Федеральному собранию. Президенты РФ, копируя президентов США, тоже стали произносить послания, но всегда делали это до Нового года. Сейчас перенесли на февраль 2018 года, – пощадили психику тех граждан, для которых жизнь без Путина теряет смысл. Для их успокоения Путина даже выдвинули в президенты, после чего, как сказала 25 декабря Валентина Матвиенко: "вся Россия одновременно дружно выдохнула". Вся Россия – преувеличение, и уместней было бы "вздохнула", а не "выдохнула", но в остальном "Валька-стакан" права. Нельзя портить Новый год мыслью, что Путин тоже уходящий, как и год, и что в выборах он участвовать не будет. Об этом он скажет сам в 2018 г. Будем считать это одним из сюрпризов, которые обещала глава ЦИК Элла Памфилова.

Но поклонникам Путина не следует спешить лезть в петлю, лучше – учить историю. В их истории это уже было.

Иван Грозный дважды проделал трюк с отречением, говорил: "Ухожу", и оставался. В декабре 1564 г. он на всех обиделся, уехал из Москвы и заявил об отречении. В январе 1565 г. вернулся по просьбе трудящихся, распустил "Избранную раду", репрессировал олигархов из нее и частично из Думы, и ввел режим опричнины. Осенью 1575 г. "отрекся" повторно, назначил на 11 месяцев царем хана Саин-Булата, которого вынудил перейти в православие в 1573 г. и стать Симеоном Бекбулатовичем. Оба "отречения" были вызваны проблемами во внутренней и внешней политике. Первое – неудачами в Ливонской войне, в результате которой Московия влезла в войну с половиной Европы. В этой ситуации Иван Грозный потребовал для себя чрезвычайных полномочий в формате опричнины и "разбомбил" Новгород, так как Воронежа еще не было. Второе "отречение" было вызвано провалом и ликвидацией опричнины, а также неудачами в Ливонской войне и в войне с Крымским ханством, в ходе которой Девлет-Гирей сжег Москву. Иван Грозный тогда бежал из Москвы и посредством "отречения" восстанавливал свой имидж.

Подобную операцию "бояре" из Кремля начинают реализовывать и с "отречением" Путина от участия в выборах.

Вот почему россияне хотят заполучить золото скифов: экскурс в историю

Как и в случае Ивана Грозного нужен новый Бекбулатович на срок от 6 до 15 месяцев, задача которого сделать "грязную работу". За это время он должен "продать родину", – то есть вернуть Украине оккупированные РФ районы Донбасса и Крым, выторговать аренду Севастополя на 99 лет под военную базу и свободный проезд по мосту в Крым, если тот еще не обвалится, а также договориться о выплате компенсаций за агрессию и принести извинения. Возможно, предложить Украине на паях достроить этот мост. Вернуть четыре острова Японии и Цхинвали Грузии. Вывести войска из Приднестровья и многое другое в обмен на снятие санкций и возврат к "бизнесу как обычно". Девальвировать рубль, начать реформу ЖКХ, и еще что-то из непопулярного, что давно планируют, но никак не начнут. Затем Бекбулатович уйдет из-за плохого здоровья или "консервативной революции", – это неважно, и начинается возвращение Путина, который все это время ловил щук на даче.

Путин, как и тот после поражения немцев в Первой мировой войне, будет обещать россиянам "вставание с колен" и социализм. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов уже дальновидно 25 декабря призвал свою партию голосовать за Путина как за "единственного социалиста" среди кандидатов. Так Путина еще никто не называл. В РФ будут досрочные президентские выборы с реальной явкой около 90% и победой Путина с любимым числом 85% голосов. История России опять начинается с чистого листа. Это будут последние выборы, – Путин на волне всенародной поддержки упразднит пост президента, объявит РФ конституционной монархией и восстановит династию Романовых по образцу Великобритании. Не исключено, причиной визита Бориса Джонса в Москву 22 декабря было желание "бояр" обсудить возможность пригласить на престол кого-нибудь из английской королевской семьи, родственно связанной с Романовыми. Они во всех отношениях предпочтительней Романовым из эмиграции. Особенно тем, что приучены не вмешиваться в политику. Так что, Поклонская очень дальновидно воспылала любовью к Николаю II, как и Миронов, который разглядел в Путине социалиста. Монархическая партия России для "пробы пера" выдвинула в президенты своего лидера миллионера Антона Бакова, ранее участвовавшего и не без успеха в различных выборах. Рекламная акция монархии идет полным ходом.

Введение конституционной монархии потребует переходного периода, и на этот время Путин будет при новых Романовых лордом-канцлером и премьер-министром в одном лице. Затем, чтобы не маячить на трибунале в Гааге и не создавать всем проблемы, он добровольно умрет, – "бояре" за этим проследят, и будет помещен, по русскому обычаю, в Мавзолей, освобожденный от Ленина. Через какое-то время опять будут долгие дебаты: выносить Путина из Мавзолея или пусть лежит.

Стратегический смысл всей этой операции – вернуть РФ юридически и ментально в состояние до февраля 1917 года, выборов президента никогда больше не проводить и обзавестись официальным императором как в Японии. Править в Госдуме будет "Единая Россия" или ее аналог. Возможно, даже "Справедливая Россия", так что Миронов может оказаться более чем дальновидным. Как решить вопрос "национальных окраин" в этой возобновленной империи больше месяца рассказывает Жириновский. Он призывает восстановить СССР и Российскую империю, но как настоящую федерацию, нынешнюю РФ он такой не признает. Обещает дать ее нынешним субъектам и странам, входившим в СССР, если вернутся, максимум суверенитета и полномочий. Заодно предлагает вступить в нее Сирии, Ираку, Ирану, Турции и курдам. Судя по болтовне Жириновского, в Кремле обсуждается идея заключения после выборов союзного договора с субъектами РФ по образцу договора между странами ЕС. В Москве, как обычно, ничего не изобретают, а все копируют или воруют у соседей вплоть до названий. Позаимствовали даже льготную группу "дети войны" у "бандеровца" Ющенко.

Но чтобы этот стратегический план начал реализовываться, требуется, как минимум, провести на выборах правильного кандидата. Изначально был большой риск: в отсутствие Путина их могут выиграть Зюганов или Жириновский, а этот возврат к войне "белых" и "красных" никому не нужен. Зюганов хорош для заключения договора между субъектами РФ, но вернуть монархию не может. Жириновский может все, но в жанре пародии. У него царь и опричники будут выглядеть группой из КВН под надзором Маслякова. Идеальный, но не единственный кандидат для "грязной работы" – Ксения Собчак – "гнилой либерал", баба и тележурналистка. На нее можно "повесить" все: вынос Ленина, внос Романовых, Крым, Курилы, – Собчак вынесет все, а затем удалится как мавр, который сделал дело.

Выбор "бояр" на ней клином не сошелся, есть и другие кандидаты в пуле кандидатов, но пока предпочтительней Собчак и под нее строят избирательную компанию.

Задача № 1 – на выборах должна быть низкая явка. Во-первых, это пригодится потом, когда надо будет делать внеочередные выборы под Путина. Во-вторых, при низкой явке 2-3% голосов превращаются во внушительные 10-15% и даже в большие цифры. Призыв Навального к "забастовке избирателей" и к фиксации низкой явки, – вполне по плану, но и без этого явка будет невысокой.

Задача № 2 – дробление электората. Старый прием, который при низкой явке позволит вывести во второй тур избранного "боярами" кандидата. Памфилова как обещала всех регистрировать, так около 20 кандидатов и зарегистрирует, что тоже будет сюрпризом. В этом ей помогает обновленный корпус губернаторов, задача которого быстро вырастить эту уйму кандидатов и проследить, чтобы все взяли свои 2-4%. На их фоне Собчак и еще кто-то с 6-7% выйдут во второй тур. В итоге Собчак, как более узнаваемое лицо, победит с небольшим разрывом и при еще более низкой явке, чем идея выборов и демократии будет в России окончательно посрамлена, и массы вскоре потребуют Путина и монархию с выборами царя раз в сто лет.

Компанию Собчак строят очень технично. Это не только ее "перекличка" с Навальным. Некий московский финансист Илья Кудряшов 20 декабря подал на нее в суд, обвинив в досрочном начале компании. По его мнению, Собчак словами на телевидении о желании стать президентом, отвлекла Кудряшова от исполнения обязанностей финансиста, из-за чего он "испытывает душевные страдания, находится в подавленном расположении духа, чувствует себя обманутым и оскорбленным". За это он требует с Собчак 1 млн. рублей. Такие иски возможны только в РФ, где сказать по телевизору "Я хочу стать президентом" закон разрешает только за месяц до дня голосования. Иск явно неслучайный, и не сложно понять, на чьей стороне будет общественное мнение, если тема получит резонанс.

Весь этот стратегический план Кремля могли случайно испортить только коммунисты. Чтобы это не произошло, КПРФ по соглашению с "боярами" выдвинуло в президенты не Зюганова, а "совхоз имени Ленина" – его директора Павла Грудинина. Выдвинула из-за названия совхоза, особых заслуг у того нет, зато "Голосуй за Грудинина и Ленина" звучит эффектно. Соцопросы показывали: Зюганов набирает 7% голосов, но теперь кандидату КПРФ обеспечены 3%. Вдобавок у Грудинина дед еврей, а партия "Коммунисты России" выдвинула в президенты Максима Сурайкина с программой "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму". Сурайкин, чтобы все поняли мощь ударов, обещает поднять пенсии до 40 тыс. рублей, а минимальную зарплату до 70 тыс. рублей. Трамп уже напрягся: вдруг победит Сурайкин, что тогда делать?

Коммунистов "выключили", но на случай если все пойдет не так, в резерве есть Рамзан Кадыров, вовремя попавший в список Магнитского. Кадыров монархию точно вернет и, возможно, Крым с Курилами, но может объявить джихад Гондурасу и Гватемале, которые признали Иерусалим столицей Израиля и хотят перенести туда свои посольства. У Кремля в плане война России с Гондурасом и Гватемалой не стоит, поэтому Кадыров в резерве, притом, что хорошо выглядел бы в роли Бекбулатовича.

С лицом Путина всю эту "перезагрузку" России устроить крайне сложно, или точнее – невозможно, поэтому и нужен какой-нибудь Бекбулатович, чтобы потом "поверху" вновь "загрузить" Путина. План хитрый, но посмотрим, насколько им удастся его реализовать.

Сергей Климовский, obozrevatel.com