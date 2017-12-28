Польский моряк семь месяцев дрейфовал в Индийском океане на сломанной яхте 7 28.12.2017, 8:17

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Збигнев Рэкет

Фото: AFP

Единственной пищей на борту для мужчины и его кота был китайский суп в пакетиках.

Недалеко от французского острова Реюньон в Индийском океане береговая охрана спасла 54-летнего польского моряка. По его словам, он около 7 месяцев дрейфовал вместе со своим котом на сломавшейся небольшой яхте между островами Индонезии, Мальдив и Маврикия, сообщает портал Interia.pl.

Как сообщает радио FranceInfo, спасенного мужчину зовут Збигнев Рэкет, и он выплыл в море с Коморских островов, находящихся между Мадагаскаром и африканским континентом, намереваясь доплыть до Южной Африки, где хотел найти работу.

Яхта, однако, поломалась, а ее владелец потерял при этом средства связи и навигации. Единственной пищей на борту для него и кота был китайский суп в пакетиках. Сейчас моряк собирается самостоятельно отремонтировать свою яхту, чтобы продолжить свой путь.