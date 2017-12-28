«Сменила работу учителем на торговлю на Комаровке» 1 28.12.2017, 8:26

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Искренние рассказы людей, стоящих на рынке круглый год в любую погоду.

Один из самых известных новогодних базаров в Минске работает на Комаровском рынке. На прилавках, где обычно лежат овощи и фрукты, в преддверии Нового года появляется мишура, гирлянды, елочные шары и бенгальские огни. Журналисты tut.by поговорили с продавцами о том, чем они занимаются в остальное время и как попали на Комаровку.

Татьяна, 45 лет: «Летом продаем зелень, зимой — новогодние украшения»

Татьяна не в сезон новогодних базаров выращивает зелень и торгует ей на Комаровке

Татьяна не в сезон новогодних базаров выращивает зелень и торгует ей на Комаровке.

— Я наборщик-программист, работала в типографии. Но не в Минске. Я родом из Душанбе. Это были 90-е, из-за гражданской войны мы переехали сюда к родственникам. Вышла замуж, нам дали участок в Смиловичах. Надо было строить дом, воспитывать детей. Хороших зарплат в стране не было. Нужно было на что-то решиться. Мы стали выращивать зелень. Втянулись.

Продавали зелень на Комаровке, здесь я уже 20 лет. Но зелень — это только летом. Зимой в основном сидела дома. На новогоднем базаре я работаю 4 года, моя подруга — 10 лет. Продавали такую же продукцию, как у всех по соседству. Но захотелось изюминки: стали делать шары, снежинки — и решили, что можем рискнуть и начать продавать то, что сделали своими руками. Мы тогда работали на девочек, но они разрешили нам к основному ассортименту добавить наши изделия.

Все лето я встаю в 5 утра. Пока не жарко, я в огороде, с зеленью. Когда жарко или дождь — сажусь за изделия. На одну елку обычно уходит целый день. Раньше хенд-мейдом не занималась, только в школе. Но в жизни нужны эксперименты, а то жить становится скучно. Для первого года торговля идет неплохо. Это все трудоемко, но люди довольны, отзывы хорошие, семья поддерживает, потому что видят, что мне это нравится — а это главное.

Татьяна, 40 лет: «Каждый год говорю, что на Комаровку больше не пойду»

Татьяна не в сезон новогодних базаров изготавливает и продает садово-парковые скульптуры

Татьяна не в сезон новогодних базаров изготавливает и продает садово-парковые скульптуры.

— В свое время я окончила радиотехнический колледж, но мечтала быть продавцом. А родители считали, что это не профессия и вообще как-то неприлично. После колледжа поступила в институт. Но ушла с 4 курса: поняла, что радиотехника — это не мое.

Торговала разным, в какой-то момент возила скульптуру из Польши. Подумала: «Почему поляки могут их изготовить, а мы не можем?». Сейчас у меня небольшое производство садово-парковой скульптуры: гномики, аисты. Этим я занимаюсь 8 лет. Столько же — на Комаровке. Это очень удобно. Покраской всех изделий я занимаюсь сама.

Я очень люблю свою работу: и одну, и вторую. Иногда где-то злишься, когда стоишь на рынке и становится холодно. Каждый год я говорю, что на Комаровку больше не пойду. Но наступает осень, и я понимаю, что начинаю скучать. Я 8 лет на одном и том же месте, у меня есть постоянные покупатели. Когда тебе люди доверяют, как их предать? Как не пойти?

Ульяна (имя изменено), 47 лет: «С января выхожу на основную работу»

Ульяна не в сезон новогодних базаров работает на госпредприятии. А еще продает искусственные цветы на Комаровке

Ульяна не в сезон новогодних базаров работает на госпредприятии. А еще продает искусственные цветы на Комаровке.

— Я училась на обувщика высшего профиля, но по специальности не работала ни дня. Сразу после того как окончила, попала в торговлю: этим занималась сестра. Сначала продавали оптику, потом — постельное белье. Я очень люблю такую работу, люблю общаться с людьми. Единственное, хотелось бы, чтобы было потеплее.

Многие думают, что на рынках работают те, кто не устроился в жизни. Нет, просто хочется заработать, а это в наше время сложно. Я работаю круглый год. Отдых — крайне редко. Хочется купить квартиру, поэтому приходится откладывать.

На новогоднем базаре я около 10 лет. Мы начинали с дешевых ламповых гирлянд, у нас были маленькие прилавочки. Еще я продаю искусственные цветы, а с января выхожу на основную, государственную работу.

Муж против моей подработки на Комаровке: он старой закалки, считает, что работа должна быть стабильная. Ему 40 лет, у него уже 22 года стажа на одном месте. Но я продолжаю приходить: это хорошее подспорье к заработку. Если есть возможность, беру отпуск и прихожу.

Наталья, 54 года: «Здесь многие с образованием»

Наталья не в сезон новогодних базаров торгует на Комаровке зеленью

Наталья не в сезон новогодних базаров торгует на Комаровке зеленью.

— Я училась на историческом. У нас здесь многие с образованием, и все трудяги. На Комаровку меня заставила прийти жизнь. Мы начинали здесь работать с мужем, он меня всему и научил. Муж умер, нужно было растить детей, выучить их, поэтому я здесь так и осталась. Но я ни о чем не жалею и люблю поговорить с покупателями, всегда позитивно к ним настроена.

Еще я работаю на зелени. Мои покупатели, когда приходят, говорят: «Вы и здесь, и там». А что делать? Я не ищу работу, а работа меня ищет. Единственное, из-за холода начались проблемы с руками. Это сейчас я в шапке и варежках, а до 35 лет мне так жарко было, что я вообще без шапки ходила.

Здесь я буду работать и 31 декабря. Кто готовит праздничный стол? Доченьки готовят. Когда-то давно был такой момент: 8 Марта, я стою на рынке. Они все звонят мне: мама, ты где, ты где? А они маленькие были, класс восьмой. Я приезжаю домой, накрыт праздничный стол, стоят цветы. Свекровь, правда, приехала, помогла. Я тогда просто разревелась. И этот праздник запомнила на всю жизнь.

Мария (имя изменено), 49 лет: «Сменила работу учителем на торговлю на Комаровке»

Мария не в сезон новогодних базаров занимается другой, но тоже сезонной торговлей

Мария не в сезон новогодних базаров занимается другой, но тоже сезонной торговлей.

— Я учитель начальных классов. Из школы ушла сюда. Что подтолкнуло? Сестра занималась торговлей, а я вожу машину, и было удобно иметь такого человека.

Я здесь с самого начала этого «новогоднего» ряда. Сколько это? (Задумывается.) Хорошо помню, что это был год Лошади (2002. — Прим. TUT.BY). Что изменилось за это время? Все изменилось. Елки тоже изменились: появилась новые, раньше выбора было меньше.

Сейчас работает много интернет-магазинов, но в Минске еще остались люди, которые хотят увидеть елку до покупки, а не покупать кота в мешке. Мы сюда приходим торговать каждый год, потому что привыкли. Да и некуда идти. Посмотрите контингент, который здесь работает: многим за 50.

У меня есть другая работа, тоже сезонная торговля. Не скучаю ли по школе? Нет, я уже переболела этим. Раньше скучала, а сейчас, наверное, скорее нет, чем да. На свою жизнь я никогда не обижалась и привыкла жить исходя из того, что есть: у меня 5 рублей — живу на 5 рублей, у меня 25 — значит, на 25.