Президент Зимбабве назначил вице-президентами двух военных 1 28.12.2017, 8:39

Эммерсон Мнангагва

ФОТО: EPA

Важные назначения были сделаны еще до официального вступления в должность.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назначил двух своих сторонников, высокопоставленных военнослужащих, на должности вице-президентов. Как сообщают зимбабвийские СМИ в среду, 27 декабря, речь идет о бывшем главнокомандующем Константино Чивенге и министре государственной безопасности Кембо Мохади, сообщает dw.com.

Церемония вступления в должность с принесением присяги запланирована на 28 декабря. Несколько дней назад Мнангагва назначил Чивенгу и Мохади вице-президентами правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ). Ранее в декабре Чивенга покинул пост главнокомандующего, что, согласно конституции, позволило ему теперь стать вице-президентом ЗАНУ-ПФ.

Чивенга и Мохади считаются сторонниками Мнангагвы. Чивенга руководил военным путчем, который в середине ноября привел к смене власти в стране. Тогда 93-летний Роберт Мугабе, правящий Зимбабве с 1980 года, был помещен под домашний арест. Он сначала отказывался уходить в отставку и сделал это только 21 ноября, чтобы избежать импичмента, процедура которого началась в парламенте. Условием сделки с военными стали гарантии неприкосновенности, а также пожизненно гарантированные жилье, персональная охрана, пенсия и медицинские услуги.

Новым президентом Зимбабве стал Мнангагва, номинированный на этот пост правящей партией ЗАНУ - ПФ. Он исполняет обязанности президента до выборов, которые должны пройти в 2018 году.