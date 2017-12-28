Рублю не оставили шансов 1 28.12.2017, 8:47

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Минфин РФ втрое увеличит скупку валюты в 2018 году.

Правительство России с 2018 года в 3-4 раза увеличит скупку валюты на рынке, сообщил на брифинге глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишет finanz.ru.

По его словам, если цены на нефть останутся около текущих отметок выше 60 долларов за баррель, на валютные интервенции будет направлено 2,8 триллиона рублей - в 3,5 раза больше, чем в текущем году (829 млрд рублей).

В доллары будет вложено 18% доходов федерального бюджета (15,26 трлн рублей), или каждый шестой собранный с налогоплательщиков рубль.

Сумма, выделенная на скупку валюты, практически сравняется с расходами бюджета на национальную оборону (2,9 трлн рублей в 2017 году), на 25% превысит то, что государство потратит на поддержку национальной экономики (2,2 трлн рублей), и в почти в 6 раз - годовые расходы на образование (626 млрд рублей).

С февраля, когда валютные интервенции стартовали под аккомпанемент заявлений о переукреплении рубля, Минфин уже смог накопить около 12 млрд долларов.

В следующем же году эта сумма увеличится до 45 млрд долларов (по текущему курсу). Де-факто Минфин скупит всю свободную валюту на рынке, следует из прогноза ЦБ.

По оценке регулятора, в 2018 году при нефти в 60-70 долларов за баррель в Россию от экспорта поступит 366 млрд долларов. Из них 243 млрд уйдет на оплату импорта товаров, 29 млрд (нетто) - на импорт услуг, 49 млрд уйдет по балансу первичных и вторичных расходов.

Остается ровно 45 млрд долларов - в такую сумму ЦБ оценивает профицит текущего счета платежного баланса, который полностью будет ликвидирован за счет покупок Минфина.

В резервы будет изъято 70% нефтегазовых доходов, сообщил Силуанов. "До последнего момента эта цифра была меньше, порядка 30-40%", - добавил он (цитаты по Bloomberg).

Увеличить скупку долларов Минфину поможет новая формула интервенций, объясняют аналитики Райффайзенбанка. Сейчас их объем привязан к цене нефти в рублях: иными словами, при одинаковой стоимости барреля чем выше курс - тем меньше валюты может покупать Минфин, и наоборот - если рубль слабеет, интервенции растут.

С 2018 года от этой формулы решено отказаться: объемы скупки долларов будут зависеть исключительно от долларовой цены нефти, что позволит увеличить их в разы.

Валютные аппетиты Минфина ставят крест на возможности укрепления рубля в 2018 году: даже при стабильно высоких ценах на нефть курс доллара поднимется до 60 рублей, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эффект от интервенций виден уже сейчас, отмечают они: цена Brent поднялась до уровней мая-2015, превысив 66 долларов за баррель, а курс доллара почти на 8,5 рублей, или 17% выше, чем тогда - 57,69 рубля на 14.36 мск среды.

Фактически страна будет жить с курсом, который соответствует нефти по 40 долларов за баррель, объясняет Райффайзенбанк. По его прогнозу, доллар может подорожать до отметок выше 65 рублей.

Слабый рубль помогает увеличить доходы федерального бюджета и сократить займы на рынке, объясняет ЦБ в декабрьском Докладе о денежно-кредитной политике. "Рост фактического курса доллара США на 1 рубль относительно прогнозного уровня позволит сократить размещения ОФЗ на 80-85 млрд рублей", - говорится в документе.