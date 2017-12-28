2017 год побил рекорд по количеству международных туристов 2 28.12.2017, 8:54

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Стремительный рост туризма открывает новые возможности.

Стремительный рост туризма в мире может обернуться катастрофой, но может и открыть новые возможности. Об этом заявил глава Всемирной туристской организации Талеб Рафаи, передает Центр новостей ООН.

По его словам, на туризм часто смотрят как на что-то второстепенное, однако для многих стран он является двигателем экономического развития. Отмечается, что 1,2 миллиарда туристов в этом году пересекли международные границы, а к 2030 году их число вырастет до 1,8 миллиарда.

В то же время, чрезмерный наплыв туристов зачатую наносит ущерб окружающей среде, приводит к непомерной нагрузке на инфраструктуру и угрожает культурно-историческим ценностям, которые и привлекают путешественников.

По словам Рафаи, нужно обернуть преимущества туризма на пользу человечеству и минимизировать его негативные последствия.

"Вряд ли кто-то считает Канкун экологичным. Но там происходят удивительные вещи: находящиеся там курорты восстанавливают и возвращают к жизни мангровые заросли, которые пострадали от деятельности человека. Благодаря этому, сам курорт становится более привлекательными для туристов", - рассказал он.

Во Всемирной туристской организации напоминают, что 2017 год побил очередной рекорд по количеству международных туристов. В числе лидеров - Китай, Южная Корея, США и Канада.

Наиболее бурный рост, после периода спада, отмечен в Российской Федерации и Бразилии. Там этот показатель составил, соответственно, 27% и 35%.