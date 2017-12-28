Топ-10 необычных случаев с белорусскими автомобилистами 28.12.2017, 8:59

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2017 год был богат на скандальные происшествия на дорогах.

Недавний случай с Mercedes, у которого сняли номера, чтобы затем потребовать выкуп, получил большой резонанс. Одни спрашивали: неужели в Минск пришли московские схемы? Другие резонно замечали: владельцу автомобиля проще заплатить, поскольку процедура восстановления регистрационных знаков обойдется дороже, да и времени займет много. К чести минчанина он не пошел на поводу у злоумышленников и вызвал милицию. Мы решили, что это повод вспомнить, когда мелкий криминал (по формальным признакам) или чьи-то действия доставляли автовладельцам много хлопот и неприятностей, пишет onliner.by.

Сняли номера и потребовали выкуп

Злоумышленники, снявшие регистрационные знаки с Mercedes, действовали по московскому сценарию. Несколько лет назад в крупных городах России был распространен такой «бизнес». Неизвестные снимали номера — как правило, с автомобилей, приехавших из других регионов. Затем прятали регистрационные знаки поблизости (даже самые тщательные поиски ни к чему не приводили), требовали перевести деньги на карточку или номер мобильного телефона и только после этого сообщали, как найти тайник.

Особенностью было то, что московская полиция еще несколько лет назад категорически отказывалась возбуждать уголовные дела и всерьез заниматься поиском злоумышленников. Этим и пользовались похитители номеров, «бизнес» которых стал принимать большой масштаб.

Реакция вскоре последовала. В 2014 году в России кража номеров стала уголовно наказуемым преступлением, в Уголовном кодексе появилась соответствующая статья — «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства» (ст. 325.1).

По ней предусмотрена ответственность вплоть до 1 года лишения свободы либо до 4 лет лишения свободы в том случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. После этого количество краж автомобильных номеров в РФ резко сократилось.

Поэтому происшествие с Mercedes GLC в Минске заставило белорусов серьезно напрячься. К чести владельца автомобиля он не пошел на поводу у злоумышленников (они предлагали перевести деньги на банковскую карту и отправить фото пользователю Telegram с ником @gime_me_my_money), а обратился в милицию.

— Контакт в Telegram, который указали в записке, удален, — позже сообщил потерпевший. — Банковская карта, насколько мне известно, российского банка. Но она виртуальная — ее оформляли в интернете. Не знаю, удастся ли милиции установить владельца.

Оплачивал услуги Uber чужой картой

Когда популярный сервис только пришел в Беларусь, многие спрашивали: а это надежно? Можно ли доверять данные карточки? Вскоре опыт показал, что все прозрачно и риска потерять деньги нет. Однако некоторые умники все же решают обмануть систему. Как-то в милицию обратился минчанин, который заметил странные списания с его карточки. Деньги уходили на оплату услуг Uber. Вскоре пассажир, ездивший за чужой счет, был задержан.

Во время проверки фактов выяснилось, что потерпевший забыл карту на прилавке в одном из магазинов. Вернул ценный пластик один из покупателей. Вероятно, кто-то успел подсмотреть конфиденциальную информацию и привязал чужую карту к своему аккаунту.

А вскоре сотрудники милиции задержали студента, который оплачивал услуги Uber, используя чужие реквизиты. Он успел оплатить несколько поездок на общую сумму около 100 рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 212 («Хищение путем использования компьютерной техники»). В ГУВД отметили, что это не единичный случай.

Пропали зеркала, датчики, регистратор...

Огромное число криминальных происшествий, так или иначе связанных с автомобилями, фиксируется во дворах. С машин снимают колпаки, дворники, разбивают стекла. Самое обидное для потерпевших, что ущерб от таких действий гораздо больше, чем потенциальная «прибыль» автоворов.

Часто под прицел злоумышленников попадают BMW. Обычно крадут датчики парктроника и зеркальные элементы. Порой найти детали или комплектующие не так-то просто, а еще нужно установить, потратить время и деньги.

В последнее время подобных случаев стало меньше, но периодически нам сообщают об очередной краже. Так, один из наших читателей сообщил, что с его BMW X6 сняли зеркальные элементы с фотохромным покрытием, стоимость которых составляет 800 долларов в эквиваленте. Причем кроссовер находился на охраняемой стоянке! Потерпевший вызвал милицию, было возбуждено уголовное дело.

Одним из способов защитить автомобиль от разукомплектации называют маркировку деталей уникальным идентификационным кодом. Как говорят специалисты, удалить код невозможно, при этом он легко заметен в ультрафиолете.

Станцевала на чужой машине

Пожалуй, еще бóльшую угрозу представляют пьяные граждане, возвращающиеся после вечеринки и мало себя контролирующие. За руль нельзя, общественный транспорт не ходит, на такси денег нет... Дальнейший сценарий предполагает многовариантность. Одни ни с того ни с сего начинают крушить припаркованные автомобили, другие принимают капоты хетчбэков и кроссоверов за танцпол.

Как-то наряд милиции вызвали во дворы по улице Рафиева в Минске, где пьяная дама взобралась на крыши автомобилей и принялась танцевать. В результате довольно серьезные вмятины и царапины получили Nissan Primera и Renault Safrane.

Оказалось, что женщина нигде не работает, ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, мелкое хищение и нарушение правил дорожного движения. Типичная история. А потерпевшим еще предстоит как-то взыскивать ущерб, и дело это непростое, учитывая личность танцорки.

Здравствуйте, я ваш племянник, попал в ДТП...

История стара как мир. Пожилому человеку звонит будто бы его родственник и просит помочь деньгами: «Попал в серьезную аварию, сбил человека. Но ты, главное, не переживай, можно договориться! Срочно бери ручку и пиши номер».

По указанному телефону (аппарат на самом деле тот же, с которого звонил «родственник») отвечал строгий голос. Абонент подтверждал, что совершен наезд на девушку, она жива. Потом «сотрудник милиции» делал вид, что ему жаль попавших в беду, и соглашался помочь — нужно только передать деньги потерпевшей, которой придется долго скитаться по больницам.

Курьер появлялся на пороге буквально через несколько минут после телефонного разговора. Но пенсионеров (как правило, на удочку мошенников попадались люди в возрасте) это не смущало, и они передавали все накопленные средства.

В этом году МВД сообщило о задержании группы мошенников, действовавших таким образом. По данным правоохранительных органов, от действий злоумышленников пострадало более десяти человек. Сумма ущерба составила около 20 тысяч долларов в эквиваленте. Еще шестьюдесятью тысячами аферисты пытались завладеть.

«Помощники» по возврату прав

Еще один «доброжелатель» предлагал «решить вопросы с ГАИ». В частности, за определенный гонорар обещал помочь с получением водительского удостоверения категорий А и В, причем без сдачи экзаменов. Также он соглашался вернуть права досрочно (тем, кого лишили) и оформить удостоверение об окончании автошколы.

За несколько месяцев к мужчине обратились около десяти человек. Никто из них документы не получил, хотя все они внесли обязательную предоплату. Общая сумма составила 85 миллионов неденоминированных рублей (дело было в 2015 году). Задержанный же оказался игроманом, который потратил все деньги на азартное увлечение. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 209 («Мошенничество»).

Аналогичные случаи периодически всплывают в прессе. Как правило, мошенники выдают себя за людей, вхожих в высокие кабинеты, и обещают решить любой вопрос, однако все ограничивается словами.

Это все пена...

Дурной манерой стало мстить автомобилистам с помощью монтажной пены. Причины могут быть разными — припарковался не там, не вернул долг вовремя, флиртовал с чужой женой. А наутро раздосадованный владелец машины обнаруживает застывший герметик в выхлопной трубе или на кузове. М-да, подобный ремонт может обойтись очень дорого.

Похожая история произошла в Бресте. На капот и лобовое стекло Opel кто-то выдавил монтажную пену, зачем-то посыпав ее овсянкой. Тут же лежали сапоги. Ранние прохожие могли прочесть недвусмысленную фразу. «Страшная месть сапожнику или, наоборот, сапожника», — предполагал автор фотографии.

«Давайте я расплачусь за сегодняшний день, пожалуйста»

Самая распространенная ситуация — это оставление царапин на элементах кузова автомобиля. Одно легкое движение — и владелец машины попадает на определенную сумму (хорошо, если все обойдется полировкой). И это не самое печальное. Порой человек не понимает, за что пострадал, и не имеет гарантий, что такое не повторится.

Минчанин, автомобиль которого несколько раз подвергался подобным повреждениям, решил выследить злоумышленника. Мужчина удивлялся: «Постоянно парковал машину на одном месте, автомобиль никому не мешал, пешеходную дорожку не загораживал, стоял по ПДД. В какой-то момент заметил, что на кузове стали появляться все новые и новые царапины. Видеорегистратор не помог».

Тогда автомобилист вычислил, в какой промежуток времени могли быть сделаны царапины, и устроил засаду в машине. Как-то рано утром он услышал характерный звук и увидел удаляющуюся фигуру. Решение о задержании было принято незамедлительно. Фигурой оказалась женщина в возрасте, царапины она оставляла с помощью жетонов. Мотив ее действий остался не ясен.

«Ну если вы меня сейчас поймали, давайте договоримся, — были ее слова. — Давайте я расплачусь за сегодняшний день, пожалуйста. Если вы меня сегодня поймали — я не против, давайте. А за все время — я ничего не знаю».

Двойник подставил

Большие проблемы доставляют ситуации, когда кто-то пользуется чужими документами, автомобилями или выдает себя за другого человека. И дело не только в массовом распространении камер скорости. Гораздо хуже, когда ты ни в чем не виноват, а тебя уже лишили прав.

Именно такой случай произошел в Гродненской области. Мужчина, отбыв наказание в местах не столь отдаленных, вернулся домой. А однажды его остановили сотрудники ГАИ, сообщившие, что он лишен водительского удостоверения. Во время разбирательства оказалось, что пока мужчина отсутствовал, его правами воспользовался брат, не очень чтивший ПДД.

— Когда обстоятельства складывались неблагоприятным образом, он прикрывался чужим документом, — сообщили тогда в УВД. — В конце концов за очередное нарушение ПДД (неправильный обгон) мужчину на несколько месяцев лишили водительского удостоверения.

В отношении ушлого родственника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 380 Уголовного кодекса — «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

А сказать спасибо некому

Ну и совсем обидно, когда обвинить в повреждении автомобиля особо некого. Наш читатель рассказал, что на его Chevrolet TrailBlazer забрались дети. После этого на заднем стекле и крышке багажника он обнаружил царапины. Разговора с родителями не получилось, и автовладелец обратился в милицию.

Вскоре пришел ответ, в котором было сказано, что одна из девочек во время игры залезла на капот, чем причинила повреждения. Размер ущерба, согласно заключению эксперта, составил почти 3004 рубля. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.