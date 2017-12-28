Тиллерсон отверг возможность вести дела с Москвой «как обычно» 28.12.2017, 9:05

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Рекс Тиллерсон

Глава дипломатии США дал жесткую оценку американо-российским отношениям.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон признал «плохое» состояние американо-российских отношений, но отверг возможность вести дела с Москвой «как обычно», пока не будет мирного урегулирования конфликта в Украине, сообщает «Голос Америки».

Столь мрачные оценки, которыми Тиллерсон поделился в статье в New York Times, контрастируют с более позитивными мнением, которое выразил ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, отрицавший появление нового «железного занавеса», разделяющего две страны.

Как заявил Лавров в интервью российскому информагентству РИА, контакты между президентами России и США в последнее время носят «достаточно интенсивный характер» и, как правило, не ограничиваются одним сюжетом, а охватывают широкий спектр двусторонних и международных тем.

Лавров также подчеркнул, что он и Тиллерсон регулярно обсуждают ключевые вопросы российско-американской повестки дня, а по наиболее актуальным из них дополнительно проводятся экспертные консультации на рабочем уровне.

Тиллерсон, однако, был не столь оптимистичен, как его российский коллега.

«Что касается России, то мы не строим никаких иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело, – написал он. – Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с набирающей силы Россией, которая за последние десять лет вторгалась к своим соседям, в Грузию и Украину, и подрывает суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы».

По словам Тиллерсона, назначение бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине отражает приверженность США восстановлению суверенитета и территориальной целостности этой страны.

«В отсутствие мирного урегулирования ситуации в Украине, которое должно начаться с соблюдения Россией Минских соглашений, вести с Россией дела как обычно невозможно», – подчеркнул Тиллерсон.

Тиллерсон заявил о готовности США к сотрудничеству с Россией по Сирии, но настаивал на том, что президент Сирии Башар Асад, в конце концов, должен быть отстранен от власти. Москва выступает решительно против этого требования.

«Хотя мы проявляем бдительность в отношении российской агрессии, мы признаем необходимость работы с Россией там, где наши взаимные интересы пересекаются», – заявил госсекретарь США.

«Самым очевидным проявлением этого стала Сирия, – добавил он. – Теперь, когда президент Владимир Путин взял на себя обязательства в рамках поддерживаемого ООН женевского политического процесса в плане обеспечения нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия будет их исполнять. Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к появлению Сирии, в которой не будет места Башару Асаду и его семье».

Касаясь темы Северной Кореи, Тиллерсон подтвердил намерения США усиливать давление на эту изолированную страну, чтобы вынудить ее начать переговоры об отказе от ядерного оружия.

Он напомнил, что в этом году Совет Безопасности ООН единогласно принял три самых жестких резолюции о санкциях в истории, включая запрет широкого спектра северокорейского экспорта, в том числе угля, железа, морепродуктов и текстиля.

В результате, отметил Тиллерсон, Северная Корея лишилась примерно 90 процентов доходов от экспорта, значительная часть которого шла на финансирование работ по созданию незаконного оружия.

«Мы надеемся, что такая международная изоляция вынудит режим пойти на серьезные переговоры об отказе от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет, – заявил госсекретарь. – Дверь к диалогу остается открытой, но мы четко заявляем, что режим должен заслужить возвращение за стол переговоров. Пока денуклеаризации не произойдет, давление будет усиливаться».

Тиллерсон также потребовал, чтобы Пакистан внес свой вклад в международную борьбу с терроризмом, противостоя террористическим группировкам на своей территории.

«Мы готовы стать партнером Пакистана в борьбе с террористическим организациями, которые ищут убежище, но Пакистан должен продемонстрировать желание вступить в партнерство с нами», – заявил глава американской дипломатии.