Определился новый самый дорогой защитник в истории футбола
- 28.12.2017, 9:13
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Сумма трансфера составила 85 миллионов евро.
«Ливерпуль» объявил о подписании защитника Саутгемптона Вирджила ван Дейка, покупка которого, по данным медиа, обошлась ему в рекордные для игроков этого амплуа 85 млн евро, сообщает nv.ua.
Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, стороны достигли договоренности о перехода футболиста.
Нидерландский защитник станет игроком «Ливерпуля» с 1 января 2018 года, когда откроется зимнее трансферное окно. Защитник получит четвертый номер на футболке.
Сообщалось, что «Ливерпуль» договорился о переходе ван Дейка.
По информации источника СМИ, мерсисайдцы согласовали сумму трансфера в размере 85 миллионов евро.
Зарплата голландца в «Ливерпуле» составит 203 тысячи евро в неделю, а все детали сделки будут согласованы до 1 января.