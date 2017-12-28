Определился новый самый дорогой защитник в истории футбола 28.12.2017, 9:13

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Вирджил Ван Дейк

Фото: Getty Images

Сумма трансфера составила 85 миллионов евро.

«Ливерпуль» объявил о подписании защитника Саутгемптона Вирджила ван Дейка, покупка которого, по данным медиа, обошлась ему в рекордные для игроков этого амплуа 85 млн евро, сообщает nv.ua.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, стороны достигли договоренности о перехода футболиста.

Нидерландский защитник станет игроком «Ливерпуля» с 1 января 2018 года, когда откроется зимнее трансферное окно. Защитник получит четвертый номер на футболке.

Сообщалось, что «Ливерпуль» договорился о переходе ван Дейка.

По информации источника СМИ, мерсисайдцы согласовали сумму трансфера в размере 85 миллионов евро.

Зарплата голландца в «Ливерпуле» составит 203 тысячи евро в неделю, а все детали сделки будут согласованы до 1 января.