Сколько будет стоить квадратный метр жилья в 2018 году? 7 28.12.2017, 9:27

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Экономисты сделали прогноз по курсу доллара и ситуации на рынке недвижимости в Беларуси.

Журналисты kp.by поинтересовалась у специалистов прогнозами на следующий год. Каким будет курс доллара, что случится с инфляцией и с рынком жилья

Свое мнение высказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб:

- Как в следующем году будут вести себя доллар, евро и российский рубль?

- Основной прогноз: корзина валют вырастет пропорционально инфляции или чуть выше, то есть на 7 или чуть больше процента. Что касается отдельных валют, тут все гораздо сложнее. Если предположить, что соотношение иностранных валют между собой (кросс-курсы) не изменится - то есть евро к доллару останется 1,18 - 1,19, доллар к российскому рублю останется 58 российских рублей - тогда каждая из валют вырастет примерно на те же 7%. То есть в этом случае доллар будет стоить по итогам года 2,15 - 2,2 рубля, евро - 2,55 - 2,6, а 100 российских рублей - 3,7 - 3,75 белорусского руля. Но с уверенностью можно сказать, что кросс-курсы все-таки изменятся. А вот как именно, предсказать сложно. Мне кажется, вероятнее всего сценарий, по которому доллар вырастет к евро. Это произойдет из-за того, что Федеральная резервная система США продолжит поднимать ставку, а в Европе ставки до конца года останутся на нулевых уровнях. При этом доллар будет укрепляться к российскому рублю, на который могут давить новые финансовые санкции в отношении России. Что будет с нефтью, пока тоже непонятно. Но высока вероятность того, что нефть будет снижаться с нынешнего уровня (66 долларов за баррель марки BRENT). Связано это с тем, что все хорошее, что могло произойти с нефтью, уже произошло. А именно - был продлен пакт о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года. И это уже заложено в цене на нефть. Вероятное снижение цен на нефть тоже будет оказывать давление на российский рубль. И если этот сценарий реализуется, то доллар окажется дороже, чем я говорил выше, а евро и российский рубль - дешевле. Курсы евро и доллара будут двигаться навстречу друг другу, но при этом вряд ли в следующем году встретятся.

- А что будет с биткоином?

- Поведение биткоина абсолютно непредсказуемо. Может быть как рост в 10 и более раз, так и падение в 10 и более раз. Нельзя не то что цифру называть, но даже предположить, будет он расти или падать. Давать прогноз по этой криптовалюте можно с тем же успехом, что и сказать в казино, на что ставить - на красное или на черное.

- Что будет со ставкой рефинансирования? В бюджете заложено 11% - как и сейчас.

- Я допускаю снижение ставки в течение года - от одного до трех раз, на 0,25% каждый раз. То есть по итогам года она может быть между 10% и 11%. Соответственно, есть небольшой потенциал для снижения ставок по некоторым кредитам и депозитам максимум на 1 процентный пункт.

Квадратный метр подорожает, но квартиры будут покупать

- В последние месяцы серьезно начинает сказываться на ценах на жилье то, что сокращаются объемы строительства. Дефицит новостроек в следующем году будет еще более острым. При этом доходы населения увеличиваться не будут, экономика вместе с российской существенно вряд ли будет расти. Активность на рынке жилья начнется традиционно весной, будет небольшое повышение цены, в пределах 10%. К лету цены припадут немного. Если сейчас в среднем квадратный метр стоит 1100 - 1200 долларов, то можно говорить о колебаниях цены на 5 - 10%. По итогам года, в декабре 2018-го, будет, скорее всего, плюс 5 - 10% к нынешней цене, - рассказал председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов.

- А что будет со вторичкой?

- Мы сейчас и говорим как раз о вторичке - именно там многие покупают жилье. И рост цен спровоцирован как раз отсутствием альтернативы.

- Может, в следующем году государство даст больше участков под застройку жилья?

- Думаю, что нет. Я долго не мог понять интерес государства. Во всем мире считается нормальным бизнесом, когда у людей есть накопленные средства и государство предлагает их пустить в новостройки, мебель, отделочные материалы, работу строителей и т. д. Накопления не должны лежать. Почему же у нас сокращается количество строек? В этом просматривается некая стратегия государства. То ли хотят изъять у людей накопления, не увеличивая объемы недвижимости на рынке. То ли еще что-то.

- Но ведь и государственные застройщики будут сидеть без работы и, соответственно, денег.

- Они работают на внутреннем рынке, валюту не приносят, как МАЗ, Тракторный завод. Поэтому интереса государства в их работе особенно нет.

- А люди будут покупать по повышенной цене квартиры?

- Люди будут покупать по любой цене. Когда у нас квадратный метр стоил 2,5 тысячи долларов, квартиры тоже покупали. Жилье - это физиологическая потребность человека, без него он долго не проживет.

Ценник на аренду квартир останется на прежнем уровне

Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Минске – 200 долларов, двухкомнатной – 250 долларов, а трехкомнатной - 300 долларов. Что будет с ценами на аренду в следующем году?

- На наш взгляд, предпосылок для повышения цен на аренду жилья в Минске на сегодняшний день нет. Если в 2018 г. экономическая ситуация сохранится на нынешнем уровне, и доходы населения не вырастут, то и цены останутся такими же. Колебания возможны, но они будут незначительными, - рассказала начальник отдела аренды агентства «Твоя Столица» Маргарита Почицкая.

- В декабре прошлого года средняя стоимость аренды однушки была 180 долларов в месяц. Нет ли предпосылок для снижения цен? - Варианты за 150-180 долларов в Минске можно найти и сейчас. Но их мало, в основном средняя цена аренды однокомнатной квартиры - 200 долларов. И такой уровень сохраняется уже на протяжении долгого времени. Даже после временного всплеска и небольшого повышения этой осенью, цены вернулись на прежний уровень.