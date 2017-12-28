Отправить жителей Дроздов в «турпоход» по регионам 1 28.12.2017, 10:12

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Источник: caricatura.ru

Дешево и сердито, но очень отрезвляет.

Итоги протестного 2017 года Сharter97.org подвел с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь», брестским лидером Белорусского Национального Конгресса Андреем Шарендо.

- Одно из самых обсуждаемых событий недели - бунт деревни Якимова Слобода Светлогорского района, где cельчане взбунтовались против работы вредного целлюлозного завода. На протест в Минске выходили и обманутые дольщики «Тамбаза». Cовсем недавно протестовали против строительства завода «Амкодор» жители Колодищ. Как вы можете прокомментировать эту череду локальных бунтов?

- В цивилизованных странах подобные вопросы разрешаются в суде. Но, к сожалению, в Беларуси этот институт отсутствует. У людей, которые попадают в беду, не остается другого выхода, как общественный протест. Другим способом до властей достучаться не получается. Пропасть непонимания между народом и чиновниками растет.

Если взглянуть на географию подобных протестов, то становится ясно, что это не частные случаи, а тенденция. Могу привести пример Бреста, где на протесты выходили обманутые дольщики. Кризис сделал людей в регионах очень уязвимыми. Если в Минске еще есть какая-то возможность выжить, то на периферии люди предоставлены сами себе.

Могу дать хороший совет нашим властям: увольте всех социологов и аналитиков. Лакмусовой бумажкой настроения белорусов являются регионы. Я бы отправил наших чиновников на экскурсию по сельской местности. Дешево и сердито, но очень отрезвляет. Всех жителей Дроздов бы отправил в такой «турпоход». У нас в регионах люди простые, за словом в карман не лезут - всю правду-матку бы им рассказали, такого бы о себе наслушались. Но, как говорил Кондрат Крапива, «праўда вочы коле». Не любят наши власти глас народа.

Люди уже привыкли к глупости чиновников, но я не могу привыкнуть к тому, с какой легкостью наши управленцы разбазаривают народные деньги. Приведу пример - лесные хозяйства. Уходят с молотка целые лесные участки, как это было с лесом на Логойщине, который продали арабским шейхам. Лес - это наше национальное богатство. Подобное отношение мы наблюдали во времена оккупации, когда лес, полезные ископаемые, произведения искусства, вывозили из Беларуси целыми вагонами. Хотя ни для кого не секрет, что мы сейчас живем во времена оккупации.

- Все мы знаем, что 2017 год прошел под знаком протестов. Какие самые «горячие» события этого года вы хотели бы выделить?

- Безусловно, событие №1 - Марши рассерженных белорусов. Я лично принимал в них участие и могу сказать, что это было что-то незабываемое. Не знаю, что за «светлая голова» посоветовала Лукашенко эту инициативу, но такое чувство, что в этой голове винегрет. Подобные законы тянут на Шнобелевскую премию.

Декрет о «тунеядстве» задел белорусов за живое. Вначале был Минск, затем протестную эстафету перехватили регионы. Скажу честно, я очень рад, что мой родной город Брест также достойно проявил себя в событиях этой весны. Было приятно видеть на улицах новые лица, которые ранее не принимали участие в акциях протеста.

Еще одним ярким событием стали протесты против военных учений «Запад-2017». В сентябре этого года над нашей страной нависла настоящая угроза и мы были в шаге от потери независимости. Только благодаря общественному резонансу в СМИ и храбрым белорусам, которые вышли на акции протеста, мы заставили Запад обратить внимание на проблему российской агрессии.

Но больше всего меня удивило другое. Угроза оккупации заставила многих людей заинтересоваться белорусской историей, военными подвигами наших предков, битвой под Оршей, восстанием Кастуся Калиновского, Тадеуша Костюшко. Такой реакции не ожидал никто.

Еще одно событие, которое не оставило никого равнодушным - смерть в Печах солдата срочной службы Александра Коржича. Белорусы очень остро отреагировали на беспредел в армии, ведь эта проблема близка каждой семье. Опять же, если бы не общественный резонанс, власти бы спустили на тормозах и это преступление.

Острая и оперативная реакция белорусов на подобные события говорят об одном: золотой век монополии БТ-шных пропагандистов закончен. Люди начали обращаться за новостями в независимые СМИ, где можно найти правдивую и актуальную информацию, а не очередные рассказы о «битвах» за урожай и увеличении надоев.

- Что бы вы хотели пожелать белорусам в преддверии Нового года?

- Белорусам я бы хотел пожелать единства. Знаете, людей долгое время кормили баснями о «проплаченой» оппозиции, которая хочет устроить Майдан и разрушить «островок стабильности». 2017 год показал, что оппозиция - это пенсионерка, которой не хватает денег на лекарства, это мать с ребенком, муж которой работает в России, а его признали «тунеядцем», рабочий МАЗа, житель Колодищ, который вышел на протест против строительства нового завода. Оппозиция - это весь белорусский народ. Нас долго пытались делить, но этого не получилось. Надеюсь, что 2018 год принесет нам долгожданную свободу.