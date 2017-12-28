Что можно купить за биткоины и как обменять их на реальные деньги 7 28.12.2017, 9:55

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Люди, которые пришли на рынок криптовалют, надеются, что завтра станут миллионерами.

Несмотря на скептическое отношение центробанков ряда крупных стран, биткоин не теряет своей популярности. Криптовалюта вновь укрепляет свои позиции после того, как на прошлой неделе потеряла около трети своей стоимости. К массовым распродажам биткоина тогда привели предупреждения аналитиков, что его курс сильно переоценен, пишет dw.com.

В середине декабря курс биткоина достиг исторического пика, превысив 20 тысяч долларов. Ажиотажный спрос на эту самую известную криптовалюту объясняется стремлением инвесторов быстро заработать. "Рынок криптовалют - в основном спекулятивный, - пояснил редактор российского портала о криптовалютах Happy Coin Club Валерий Смаль. - Люди, которые туда пришли, надеются, что сегодня они купили валюту, а уже завтра станут миллионерами".

Тем не менее в некоторых странах криптовалюту используют, чтобы расплатиться за самые обыкновенные услуги - такие, как покупки в интернет-магазинах или бронирование отелей. DW решила разобраться, что и где можно купить за биткоины и как обменять их на реальные деньги.

Продам дрова за биткоины

Официальным платежным средством криптовалюту пока что признала только Япония. В скором времени ее примеру также могут последовать Малайзия и Южная Корея, рассказал аналитик брокерской компании "Альпари" Роман Ткачук. В остальных странах речь идет лишь о единичных случаях оплаты виртуальными деньгами, добавил эксперт: "Власти настороженно относятся к криптовалютам".

Узнать, какие компании и в каких странах принимают к оплате криптовалюту, можно на сайте Coinmap. По данным на 27 декабря, на нем было зарегистрировано 11348 фирм и индивидуальных предпринимателей. Больше всего их в США, Японии, Южной Корее, а среди стран Западной Европы - в Бельгии, Нидерландах, Италии, Швейцарии, Австрии и Великобритании. Россия на их фоне выглядит более чем скромно: здесь, если верить карте, таких компаний единицы.

Однако среди них встречаются весьма неожиданные варианты: к примеру, компания, занимающаяся продажей колотых дров в подмосковном Егорьевске. На заданный по телефону вопрос, действительно ли за дрова можно расплатиться криптовалютой, представитель фирмы сначала с сомнением спросила: "А у вас она есть?" - а потом сообщила, что такой способ оплаты временно не работает, но уже в январе прием электронных денег возобновится.

Где потратить биткоины

В этом году сразу несколько крупных российских компаний объявляли о планах принимать к оплате криптовалюту. В мае с таким заявлением выступил, к примеру, онлайн-ритейлер "Юлмарт". Однако пока среди способов оплаты на его сайте криптовалюта не значится. "Многие используют этот ажиотаж для пиара", - уверен Валерий Смаль. По его словам, криптовалюту в стране сейчас принимают лишь фермерский кооператив LavkaLavka (чье руководство в августе из-за этого вызывали в прокуратуру) и подмосковное крестьянское хозяйство "Колионова" Михаила Шляпникова.

В отличие от России, в некоторых европейских странах расплатиться криптовалютой можно в кафе и ресторанах. Сделать это довольно просто, объясняет Валерий Смаль. Для этого необходимо с помощью специального приложения на смартфоне сканировать QR-код, сгенерированный поставщиком услуги и содержащий его биткоин-адрес. После этого на экране смартфона клиента появляется адрес, куда он и переводит нужную сумму.

Обменники для биткоинов

Однако платить биткоинами за чашку кофе сегодня слишком дорого, отмечает эксперт. Среди причин - низкая скорость и высокая стоимость транзакций. Гораздо проще перевести криптовалюту в "живые" деньги. Это можно сделать несколькими способами.

Один из них - через криптовалютные биржи, к примеру Bitfinex, cex.io или российскую EXMO.com. Зарегистрированные на них пользователи могут продавать на бирже криптовалюту, после чего выводить соответствующую сумму в долларах, евро или рублях на свою банковскую карту, привязанную к их биржевым аккаунтам.

Еще один способ - конвертировать виртуальные деньги в реальные через так называемые обменники. Это сервисы-посредники, с помощью которых можно вывести средства от продажи криптовалюты на обычные электронные кошельки, например "Яндекс-Деньги" или даже обменивать виртуальные деньги при помощи ботов в Telegram. Недостаток таких сервисов - слишком высокая комиссия, отметил Валерий Смаль.

Риск есть всегда

Наконец, самый простой, хотя и не самый надежный способ обмена криптовалюты называется peer-to-peer. Он подразумевает личное взаимодействие между продавцом и покупателем и расчет за криптовалюту наличными или переводом на банковскую карту. Потенциального покупателя виртуальных денег можно найти в одном из интернет-сообществ, самое крупное из которых - Lokalbitcoins.com. Правда, такой способ обмена несет большие риски, поскольку ни у продавца, ни у покупателя нет гарантии, что вторая сторона исполнит свои обязательства, говорят эксперты.

Впрочем, никаких гарантий нет и при проведении операций с криптовалютами другими способами. Роман Ткачук из "Альпари" напомнил о закрытии в 2014 году одной из крупнейших торговых площадок Mt Goxb и потере средств ее клиентов.

Однако независимо от того, какой способ обмена криптовалюты выбирает инвестор, главный риск, который нужно учитывать, - это ее высокая волатильность. "Декабрь показал, что биткоин может не только сильно расти, но и сильно падать", - отметил Ткачук. Он не исключает, что за декабрьской волной снижения курса биткоина может последовать еще одна, поскольку операции с этой криптовалютой сопряжены с рядом серьезных и пока не решенных проблем. "На мой взгляд, сейчас покупать этот актив уже поздно", - резюмировал Ткачук.