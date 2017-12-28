Это затронуло каждую семью: 11 «новинок» 2017 года 1 28.12.2017, 10:06

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Фото: Светлана Васильева/vkurier.by

Чем белорусам запомнится уходящий год.

Есть такая хорошая традиция – провожать старый год и говорить ему «спасибо» за то хорошее, что случилось. А также благодарить за то плохое, что не произошло. К примеру, в 2017 универсальный повод сказать «спасибо» имеется однозначно — нас так и не настиг обещанный конец света.

Вместе с тем, помимо событий личного плана, которые каждый сам для себя оценит, в стране в уходящем году произошел ряд изменений, затрагивающих практически каждую белорусскую семью, пишет vkurier.by.

1. Декрет №3

До конца года в Беларуси должна была появиться новая версия знаменитого декрета «О предупреждении социального иждивенчества», в народе известного как «декрет о тунеядстве». Напомним, после волны протестов, в марте, Лукашенко остановил действие указа и отправил его на доработку.

Как мы писали ранее, о новом документе пока известно немного. Судя по всему, от налога на тунеядство (20 базовых величин — сейчас это 460 рублей) в правительстве все же откажутся, но тех, кто может работать и не делает этого, по-прежнему будут наказывать рублем. Просто выглядеть это будет по-другому. Рассматривается вариант с полной оплатой некоторых услуг, субсидируемых государством. Будет ли это коммуналка, проезд, медицина или что-то еще, и как выстроят систему полной оплаты, пока неизвестно.

2. Базовая величина

В уходящем году базовая величина составляла 23 рубля. Вслед за ее ростом увеличились штрафы, госпошлины, налог на тунеядство, подорожало проживание в общежитиях и в арендном жилье. Например, размер максимального штрафа за превышение скорости в 2017 году составлял 345 рублей, за вождение в нетрезвом виде — 2300 рублей.

Кстати, уже известно, что базовая величина в Беларуси с 1 января 2018 года вырастет до 24,5 рубля.

3. Пенсионный возраст

С 1 января 2017 года начали постепенно увеличивать пенсионный возраст. Теперь каждый год он будет вырастать на полгода до тех пор, пока женщины не начнут уходить на заслуженный отдых в 58 лет, а мужчины — в 63 года. Произойдет это в 2022 году.

Как мы сообщали ранее, для тех, кто имеет право на льготную пенсию (например, военных, силовиков или тех, кто работает на предприятии с вредными условиями труда), пенсионный возраст пропорционально вырастет на те же три года. Если военный раньше мог уйти на пенсию в 45, то теперь будет уходить уже в 48.

4. Страховой стаж

Теперь он составит 16 лет. Каждый год минимальный страховой стаж станут повышать на 6 месяцев, пока он не достигнет 20 лет. К слову, страховой стаж — это время трудовой деятельности, при которой человек уплачивал взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Если страхового стажа не хватает, человек может рассчитывать лишь на социальную пенсию.

К примеру, в 2017 году социальная пенсия белорусам, не выработавшим трудовой стаж (15 лет женщинам и 16 лет мужчинам) составила 98 рублей 79 копеек.

5. Детские пособия

С 1 июля 2017 года пособие на ребенка до 3 лет будут пересчитывать дважды в год – с 1 февраля и с 1 августа. Напомним, раньше выплаты мамам пересматривались раз в квартал.

Изменения в законодательстве позволяют обеспечить семьям с детьми равные права на социальные пособия независимо от вида их регистрации. Ранее пособие можно было получать исключительно по месту проживания, тогда как с 1 июля появилась возможность получать выплаты и по месту временного пребывания.

Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, даже если они будут работать на полставки или на дому, оставляют пособие по уходу за ребенком от 3 до 18 лет в полном объеме. Кроме того, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет определяется исходя из среднемесячной зарплаты работников. Теперь, если заработную плату сотруднику уменьшат, пособие все равно будет выплачиваться в размере, определенном до ее уменьшения.

6. Школьная реформа

2017/2018 учебный год принес ряд существенных изменений: новые учебники и программы, сокращенные перемены и допрофессиональная подготовка для старшеклассников.

Кроме того, значительная часть школ Беларуси теперь начинает уроки с девяти утра, а другая часть — с 08:30. Но есть и исключения. Например, ряд витебских школ, в том числе и благодаря родителям, которые писали письма во всевозможные инстанции и звонили на горячие линии, начали свои свою работу в 8:15 утра.

7. Коммуналка

В течение года дважды проиндексировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, на конец 2017 года оплата ЖКУ в двухкомнатной квартире 48 м² с тремя жильцами в отопительный период обходится в 93 рубля, а уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг вырос до 74,8%.

Планируется, что до конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025 году.

8. Жилищные субсидии

Указ № 240 об адресных субсидиях на строительство жилья вступил в силу 6 августа. По нему получить помощь в погашении части кредита на недвижимость смогут только льготники, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

С этого момента некоторые молодые и многодетные семьи лишились поддержки государства. Дело в том, что новый документ пришел на смену 585-му указу, по которому семьи могли не ждать годами своей очереди и льготного кредита.

К примеру, люди брали заём в коммерческом банке под высокие проценты и начинали строиться. Потом государство предоставляло компенсацию в виде субсидии. Семье с одним ребенком — 40 бюджетов прожиточного минимума (7353 рубля), семье с двумя детьми — 80 БПМ (14 705 рубля), многодетным «гасили» 100 БПМ (18 382 рубля).

9. Снижение рождаемости

В 2017 году в Беларуси родилось на 14 тысяч детей меньше, чем в прошлом году. Бывший министр здравоохранения, а ныне вице-премьер Василий Жарко, посещая РНПЦ «Мать и дитя», объяснил уменьшение рождаемости «сокращением численности женщин фертильного возраста».

10. Инициативы Нацбанка

С 1 июня отменена регистрация паспортных данных физических лиц при покупке инвалюты. Тем не менее, без предъявления паспорта можно купить хоть и достаточно большую, но все же ограниченную сумму — обмену в свободном режиме подлежат суммы, не превышающие 23 тысячи белорусских рублей. Это обусловлено тем, что в Беларуси сохраняется требование по идентификации лиц, осуществляющих финансовые (в том числе валютно-обменные) операции, при сумме операции от 1000 базовых величин.

Кроме того, с 1 июля по банковской карте можно расплатиться по всей территории страны, включая поселки городского типа и деревни. Так как платежными терминалами должны быть оборудованы все объекты торговли и услуг

11. Штрафы автовладельцам

Как известно, с 1 декабря по 1 марта все автовладельцы должны были переобуть свои автомобили в зимнюю резину. Если этого не случилось, то водители будут обязаны заплатить штраф в размере до 1 базовой величины (при первом нарушении) и от 2 до 5 базовых величин – при повторном нарушении в течение года.

Кроме того, за нарушение сроков прохождения техосмотра автомобиля карается штрафом от 1 до 3 базовых величин.