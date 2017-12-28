Девять привычек, которые приведут вас к успеху 2 Энтони Мур, nv.ua

28.12.2017, 10:25

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Делайте то, что можете. И вскоре с удивлением обнаружите, что успех вас нашел.

Американский писатель Наполеон Хилл как-то сказал: «Успех приходит к тем, кто намерен его достичь».

В первые четыре года ведения блога я предлагал материалы всевозможным сайтам. Обращался к влиятельным людям, связывался с авторами в Twitter и даже писал им письма от руки – просил их стать моими менторами.

Ответы получал где-то в 5% случаев. Чаще всего это были вежливые отказы в духе «спасибо, но нет».

Но несколько месяцев назад я стал относиться к себе и своему писательству очень серьезно. Я перестал писать письма и ждать ответов, сфокусировавшись на создании чего-то, что люди просто не смогут игнорировать.

Результаты оказались поразительными. Назову лишь несколько:

Более 14 тыс. новых подписчиков через email-рассылку;

Гостевые публикации для CNBC, Thought Catalog и Business Insider;

Более 35 тыс. просмотров блога в день (на протяжении четырех лет мои показатели не превышали 753 просмотра в день);

Издатель предложил мне написать книгу;

Популярный мужской журнал берет для публикации мои тексты;

Меня приглашают на конференции и записи подкастов.

Я наконец-то перестал гнаться за успехом. Я знал, что чем лучше становлюсь, тем больший успех привлекаю. Успех позаботится о себе сам.

Рассказываю о девяти простых привычках, которые позволят и вам привлекать невероятный успех.

Как говорит писатель Хэл Элрод: «Ваш уровень успеха вряд ли превысит уровень вашего личностного развития».

1.Воспринимайте каждое препятствие, как возможность извлечь урок.

Большинство людей относятся к препятствиям как к провалам, преграждающим путь к развитию. Они сталкиваются с проблемами, сдаются и отступают.

Наиболее успешные люди в мире привлекают этот самый успех, используя препятствия как уникальные преимущества. Любые преграды они превращают в уроки роста.

Вот как описывает это Элиф Батуман в журнале The New Yorker: «Когда на вашем пути появляются трудности, стоит гордиться и радоваться, будто вы борец, которого сам бог поставил в спарринг с молодым и сильным противником».

Люди воспринимают проблемы в негативном свете, в лучшем случае – безропотно их принимают. Лишь немногие видят в препятствиях то, чем они действительно являются, – мощное топливо, подпитывающее ваши умения и позволяющее стать лучше.

Чем сложнее проблема, тем слаще победа. Чем крупней препятствие, тем большему вы научитесь.

Писатель Грант Кардон говорит: «Одно из главных отличий успешных людей от неуспешных заключается в том, что первые ищут проблем, в то время как вторые делают все, чтобы их избежать».

Делайте то, что можете. И вскоре с удивлением обнаружите, что успех вас нашел

2.Приобретите навыки, которыми, как вам казалось, вы никогда не овладеете.

Большинство людей не знает, как самостоятельно издать электронную книгу, начать вести блог, создать подкаст или собственный онлайн-курс, как регулярно просыпаться в пять утра.

Мне тоже не верилось, что научусь чему-то из выше перечисленного. Но я освоил эти умения и стал лучшей версией себя.

Я дипломированный специалист, пишу на протяжении пяти лет, создаю контент. «Я – лишь писатель, – говорил я себе. – Я не занимаюсь техническими вопросами или бизнесом».

Однако спустя неделю сводящего с ума общения с техподдержкой я собственноручно перекодировал сайт и с нуля создал свой первый онлайн-курс. Это было все равно что быть абсолютным профаном в автомобильном деле и впервые самостоятельно заменить коробку передач.

Большинство людей очень себя недооценивают. Некоторые даже гордятся собственными ограничениями: «О, я не представляю, как написать книгу» или же «Не знаю, как начать собственный бизнес. Из меня выйдет ужасный предприниматель».

Но дело в том, что правдой становится то, что вы себе говорите.

Просто научитесь чему-то новому. Так вы расширите свою сферу влияния, сможете общаться с экспертами из различных отраслей и, что важнее всего, поверите в себя.

Приобретение навыков, которым, как вам думалось, вы никогда не научитесь, разрушит вашу неуверенность в себе и страх, мешающий идти вперед.

3.Делайте то, что никто другой не хочет делать.

Писатель Кол Ньюпорт в своей книге «Глубокая работа» предполагает, что востребованными найдутся те, кто способен на долгосрочную и сфокусированную вовлеченность в работу: «Умение глубоко погружаться в работу становится невероятно редким и в то же время ценным качеством в современной экономике. В результате, те немногие, кто обладает этим навыком, и кто сделает его основой своей работы, преуспеют».

Ньюпорт обращает внимание на то, что большинство людей не знают, как выдавать высококачественный результат, проделав сфокусированную работу.

Если вы способны установить жесткие внутренние рамки и полностью посвятить себя выполнению задач, вас ждет процветание.

4.Будьте готовы к любым возможностям.

«Возможность – надменная богиня, которая не тратит время на тех, кто не подготовился», – говорит писатель Джордж Сэмюель Клэсон.

Большинство людей слишком надменны, чтобы обучаться новому – они думают, что незачем уметь кодировать или обучаться новым онлайн-инструментам, которые будто должны применять за них другие.

Но в современном мире успех приходит не к самым умным или удачливым, он приходит к наиболее жаждущим.

Готовьте себя. Посвящайте время обучению и созданию, а не развлечениям. Возможности, способные изменить вашу жизнь, появятся, и вы должны быть готовы их принять, когда никто другой не будет готов.

5.Терпите больше неудач, чем кто-либо другой.

Успех приходит к тем, кто:

Последователен в нетерпеливом мире;

Предан в непостоянном мире;

Сфокусирован в рассеянном мире.

Когда вы терпите неудачу, вы учитесь. Когда вы терпите больше неудач, чем другие, вы учитесь больше других. Этот урок поможет вам не останавливаться.

Когда я впервые начал писать блог, я все делал неправильно. Я потакал лишь своим желаниям, мои записи были длинными, скучными и самодовольными. Неудивительно, что спустя четыре года у меня было всего 200 подписчиков.

400 статей и 60 месяцев спустя я извлек нужные уроки. Мой успех – плод множества неудач. Теперь я знаю, что работает, а что нет.

Другой писатель, Джим Рон, говорил: «Успех – это не магия и не мистика. И естественное следствие последовательного применения базовых принципов».

Многие боятся неудач, так как их самооценка зависит от результатов. А каждый провал они воспринимают как подтверждение того, что они недостаточно хороши.

Но самооценка не должна зависеть от неудач. Провал – это лишь возможность учиться, расти и приобретать новые навыки.

6.Ведите себя как победитель мирового уровня, даже если таким не являетесь.

Большинство людей не используют свой потенциал. Но успех приходит к тем, кто верит в себя и кто обладает невероятной силой воли для достижения цели.

Каждый день я просыпаюсь и говорю себе, что я отличный писатель. Что каждая моя статья будет прочитана тысячами людей, что мои слова их изменят, что я помогу им стать невероятными.

Поначалу мои тексты были просто недостаточно хороши. Но написание каждого текста с верой в его силу – очень мощный инструмент.

Как только я сбиваюсь с пути, пишу что-то слишком самовлюбленное или непонятное, мой мозг сигналит: «Эй, этот текст прочтут тысячи людей, так что выбрось всю эту ерунду. Хороший текст выглядит не так».

Этот голос не просыпался бы, если бы я не чувствовал себя первоклассным писателем даже если таковым еще не стал.

7.Будьте честны, уязвимы и непритворны.

Меня увлекают тексты и видео, в которых видна душа автора. Мне нравится слушать истории о ранимости, истории о людях, преодолевающих худшие из возможных обстоятельств.

Если вы честны, рассказывая о своей борьбе и своих неудачах, это найдет отклик. Вы завоюете внимание.

Успех будет неизбежен.

Люди постоянно пишут мне, рассказывая собственные истории в ответ на мою честность. Я построил связь на доверии. Я не какой-то крутой парень или изобретатель Тесла, я обычный парень, который долго боролся с серьезной проблемой.

Мой друг Тим Дэннинг как-то заметил: «Если вы не будете собой, это вас разрушит».

Перестаньте жить чужими жизнями. Будьте честны и уязвимы – именно этого все жаждут.

8.Стремитесь отдавать, а не брать.

Люди берут то, что могут. Деньги, возможности, последний кусок пирога – никто не спешит отдавать то, чем может обладать.

Когда я был маленьким, мама сказала мне: «Если ты зажмешь деньги в кулак, ты их не потеряешь, но также не сможешь получить еще».

Раскрытая ладонь – с деньгами, связями, информацией или знаниями – может создать ощущение, будто вы отдайте все самое ценное. По крайней мере, так часто чувствую себя я.

Но когда вы отдаете, вы привлекаете людей. Те, то не ожидают ничего взамен, встречаются нынче редко. Однако найти такого человека – словно вдохнуть глоток свежего воздуха.

9.Слушайте других.

Писатель Фрэнк Крэйн как-то сказал: «Секрет хорошего собеседника в подлинном и бескорыстном интересе к другим. А еще – в практике».

Получив диплом, я провел 30 информационных интервью. Я связывался на LinkedIn с интересным мне человеком и приглашал его на кофе. Это были люди высокого полета вроде директоров и основателей бизнесов.

Около 90% из них принимали мои приглашения. И я был удивлен, когда узнал, как редко кто-то вроде меня обращался к ним с подобным предложением.

Они были счастливы поделиться со мной знаниями и опытом. Я приобрел менторов, получил предложения работы, меня представляли невероятным людям, с которыми я не при каких других обстоятельствах не смог бы познакомиться.

Именно тогда я понял – нужно молчать и слушать. Мало кто готов учиться у тех, кто достиг успеха.

Многие люди уверены, что все знают, и при этом не могут понять, почему возможности, удача и успех обходят их стороной. Попробуйте вначале стать учеником, и успех вас найдет.

Бонус. Будьте более последовательны, чем кто-либо.

Каждый день, когда вы продолжаете идти, другие сдаются.

Порой успех приходит в конце – к тем, кто не отступил, когда это сделали все остальные.

«Успех – это не что иное, как долгосрочная инвестиция времени», – сказал Николас Коул.

В заключении скажу, что успех – это трудно. Он требует самоотдачи, упертой работы над собой.

Изменения даются с трудом. Если вы не достигли успеха, он кажется вам невозможным.

Но не позволяйте себе терять веру. Никто не способен следовать всем этим правилам постоянно. Как говорят на встречах 12-шаговой программы, цель – это прогресс, а не совершенство.

Делайте то, что можете. И вскоре с удивлением обнаружите, что успех вас нашел.

Энтони Мур, nv.ua