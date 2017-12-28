Carlsberg инвестирует в искусственный интеллект для создания новых сортов пива 1 28.12.2017, 10:55

Партнерами компании выступают Microsoft и учебные заведения.

Датская пивоваренная компания Carlsberg инвестирует миллионы евро в исследования в сфере искусственного интеллекта (ИИ), рассчитывая использовать технологию для разработки новых видов пива и контроля качества продукции, пишет The Financial Times (перевод – interfax.by).

Партнерами компании выступают Microsoft и учебные заведения. Технология предполагает анализ напитков при помощи ИИ и различных сенсоров, которые распознают вкус и аромат напитков.

По словам сотрудника исследовательской лаборатории Carlsberg Йохена Форстера, использование технологии поможет на треть сократить время на создание нового вкуса пива, которое сейчас составляет от 9 до 24 месяцев. В настоящее время запахи и вкусовые особенности напитков определяются специальными экспертами и методами хроматографии и спектрометрического анализа, причем каждая проба занимает несколько часов.

Carlsberg инвестирует в исследования 28 млн датских крон ($4 млн), еще 18 млн крон предоставит государственный фонд Innovation Fund Denmark.

Форстер отметил, что технология может использоваться не только в пивоваренной отрасли, но также и в производстве продуктов питания и лекарств. Кроме того, сенсоры в сочетании с ИИ способны определять содержание загрязняющих веществ в воде, почве или атмосфере.

Carlsberg, основанная в 1847 году, является четвертым по величине производителем пива в мире. Компания является лидером российского рынка с долей 31,8% в физическом выражении (по итогам первого полугодия 2017 года). В портфеле брендов более 500 торговых марок, в том числе Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Grimbergen и сидр Somersby.

Ранее нейросети также использовали для придумывания названий крафтового пива.