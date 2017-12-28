Слезы счастья: Как встречали освобожденных из плена на Донбассе 10 28.12.2017, 11:07

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Cамолет президента Украины с пленными приземлился в аэропорту в Борисполе.

Вчера, 28 декабря, прошел большой обмен пленными на Донбассе. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Президентский самолет с 73 украинскими пленными ночью приземлился в аэропорту в Борисполе. Там освобожденных украинских заложников встретили родственники, пишет unian.net.

Ранее сообщалось, что обмен заложниками согласовывали не с боевиками ОРДЛО, а с Российской Федерацией. Обмен затягивался из-за того, что из 306-ти человек, которые дали согласие на обмен, часть передумала возвращаться на территорию, подконтрольную РФ.