Видеофакт: Жители Гродно сделали карту Беларуси из автомобилей 5 28.12.2017, 11:11

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Автомобилисты нестандартно поздравили с наступающим Новым годом всех жителей страны.

Для этого из автомобилей была построена самая масштабная карта Беларуси. Ее контур образовали 150 автомобилей и десяток мотоциклов, а в роли областных городов выступили автомобили ГАИ Гродно. Не обошлось и без пешеходов, которые подняли к небу фонарики, сформировав символическое число "2018", пишет autogrodno.by.

- Массовый автомобильный флешмоб пришел к нам из России в канун прошлого Нового года, тогда автомобилисты строили огромные геоглифы в виде снежинок и елок. Год назад и мы подхватили флешмоб, за сутки организовав построение снежинки из сотни автомобилей. Ее фотографии получили большую популярность и мы решили продолжить, - рассказывает один из организаторов Вадим Койро.

- Почему контур Беларуси?

- Сейчас фигуры снежинок, елок и снеговиков стали привычным делом. Автомобильные сообщества соревнуются лишь в размерах фигур. Мы бы хотели изменить вектор флешмоба и показать, что другие фигуры дают намного больше возможностей для творчества. Изначально мы планировали строить символ, узнаваемый и любимый именно гродненцами. Но ведь наше поздравление для всех жителей Беларуси - поэтому и был выбран контур страны, - добавила Юлия Морковкина.

- Эта фигура оказалась сложнее прошлогодней?

- Да, причем в разы. Подготовка заняла месяц. На тренировках мы выясняли, в какой последовательности эффектнее включать огни автомобилей и насколько хорошо они видны с воздуха. На этот раз мы сделали ставку не на фото, а на видео, чтобы показать фигуру в динамике. И ожидания оправдались!

Масштабная карта Беларуси стала большим приветом для водителей Гродно и всей страны. Участники АвтоГродно поздравляют всех автомобилистов с наступающим Новым 2018 годом!

Любопытные факты:

- В построении приняли участие 150 автомобилей, 10 мотоциклов и 60 пешеходов

- Контур Беларуси был вписан в квадрат размерами 100*100 метров

- На 170 метров пришлось поднять камеру, чтобы в ее объективе уместилась гигантская фигура

- С точностью до 1 сантиметра были очерчены опорные точки карты Беларуси