Курс биткоина упал на $1,5 тысячи 4 28.12.2017, 11:12

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Cамая популярная в мире криптовалюта торгуется возле отметки в $14,5 тысячи.

Стоимость биткоина упала на полторы тысячи долларов. Сейчас самая популярная в мире криптовалюта торгуется возле отметки в 14,5 тысячи долларов после коррекционного роста до 16 тысяч, сообщает ria.ru.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07:54 (мск) биткоин дешевел на 10,4 процента, до 14,88 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13 процентов, до 14,25 тысячи долларов, а на GDAX — на 6,3 процента, до 14,43 тысячи долларов. По информации сайта Coindesk, стоимость биткоина опустилась на 6,5 процента, до 14,37 тысячи долларов.

Криптовалюта Ripple дорожала на восемь процентов, до 1,35 доллара, а Ethereum дешевел на 5,6 процента, до 739,09 доллара. Bitcoin Cash, в свою очередь, терял в цене 10,5 процента, достигая отметки 2,72 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет 568,3 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 44 процента всего рынка, днем ранее показатель опустился с 270-280 миллиардов долларов до 250 миллиардов долларов.

Аналитики обращают внимание на волатильность рынка криптовалют, в частности биткоина. "Никто не знает предельной стоимости этого базового актива (биткоина. — Прим. ред.). Мы не можем предсказать, будет ли он стоить ноль долларов, миллион долларов или что-то между этими уровнями", — рассказал в интервью агентству Блумберг президент American Institute for Economic Research Эдвард Стрингем.

По мнению экспертов, курс биткоина к концу года может подняться до 17-17,5 тысячи долларов.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию цифровых валют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж. Coindesk рассчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.