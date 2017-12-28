Белорусские «управдомы» вводят собственные налоги 10 28.12.2017, 11:33

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В Гомельском ЖСПК «изобрели» что-то особенное.

Ленин с помощью кооперации хотел построить социализм, Горбачев — капитализм.

А в Гомеле «строят» что-то свое.

Гомельчанки Светлана и Ирина арендуют в ЖСПК-294 два бывших технических помещения для своей предпринимательской деятельности. Причем, делают это на основе договора безвозмездного пользования, поскольку сами являются членами этого же жилищного кооператива и собственниками квартир. Естественно, они платят коммунальные платежи за арендуемые площади. Плюс оказывают дому ежемесячную благотворительную помощь на оговоренную сумму. Такого рода сотрудничество продолжалось у них достаточно долгое время. Однако в один из дней все поменялось. Недавно в платежный документ было включено требование дополнительно заплатить налог на землю и недвижимость, пишет gomel.today.

Поскольку в договоре об аренде такого условия не было, и ранее такая выплата с них не взималась, женщины пошли к новому, недавно избранному председателю ЖСПК. Та развела руками — дескать, теперь придется платить. «Но мы же не являемся собственниками данной недвижимости» — удивились арендаторы. «Дом платит этот налог — значит, и вы должны платить» — парировала председатель.

Тогда за разъяснениями женщины обратились в наиболее компетентную в данных вопросах организацию — в инспекцию по налогам и сборам. И получили от налоговиков квалифицированное заключение: поскольку арендованная ими общая площадь не превышает 1000 квадратных метров, то в соответствии с подпунктом 13.3 пункта 3 статьи 286 Налогового Кодекса Беларуси индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной схеме, не являются плательщиками налога на недвижимость. О чем женщинам и была выдана соответствующая официальная справка из инспекции МНС по Новобелицкому району. Светлана и Ирина арендуют всего по 10,75 квадратных метра нежилой площади.

Однако и справка из налоговой инспекции не произвела на руководителя ЖСПК никакого впечатления. И женщинам-арендаторам по-прежнему присылают требования оплатить злосчастный налог на недвижимость.

«Каммуналы» и кооператоры

Подобная позиция, по словам обратившихся в редакцию Светланы и Ирины, показалась им совсем непонятной. И тогда они, в свою очередь, стали более настойчиво задавать председателю и бухгалтеру ЖСПК вопросы. В частности, финансового характера. Однако, несмотря на официальные обращения, им не было предоставлено никаких документов о поступлении на счета денег ЖСПК по некоторым статьям. Как говорят Светлана и Ирина, руководство отказывается давать финансовый отчет членам кооператива, ссылаясь на то, что будут отчитываться только перед ревизионной комиссией.

В теории кооперативы — организации самоуправляющиеся. Такого рода положения прописаны и в Уставе ЖСПК-294. Все основные решения здесь должны приниматься с учетом мнения всех членов кооператива, деятельность правления и председателя должна быть полностью прозрачна. Но, по словам предпринимательниц, эти уставные нормы постоянно нарушаются. Так это или нет — мы утверждать не будем, поскольку на общих собраниях кооператива не бываем. Но в подтверждение своих слов о нарушении порядка и даже банального делопроизводства женщины принесли некоторые документы и фотографии.

В бухгалтерии им все же выдали справку о зарплате работников ЖСПК — рукописную и только за 2014 год. За последующие годы показать зарплатную ведомость отказались. Некоторые учетные документы ведутся от руки в блокноте — например, учет электроэнергии общего пользования. Любопытны фотографии подписей на домовых счетчиках с использованием неизвестных слов-«неологизмов», таких, как «Каммуналы». Ни словарь Даля, ни Фасмера такого слова не знает, а Google выдает некоего жителя Самары по имени Комуналы-Оглы.

В попытке оспорить незаконное, по их мнению, взимание налога Светлана и Ирина обратились в РОВД Новобелицкого района. Однако там женщинам тоже не помогли, не увидев в изложенных ими сведениях оснований для возбуждения дела.

Зато в самом ЖСПК страсти после этого разгорелись нешуточные. Двух «правдоискательниц» на собрании кооператива обвинили, не много ни мало, в «саботаже, клевете и срыве работы». А председатель призвала объявить им «недоверие». В свою очередь, члены кооператива, с которых пытаются взыскать налог, утверждают, что сама председатель занимает свой пост незаконно. В ходе обращения в милицию они случайно выяснили, что председатель даже не прописана в их доме, в то время как по Уставу ЖСПК эту должность может занимать только собственник кооператива.

Также в ЖСПК требуют расторжения старого договора с ИП, где налог на недвижимость не был прописан, и заключения нового договора. Кстати говоря, старый договор был бессрочный. Еще Ирина и Светлана жалуются, что в ЖСПК-294 один из самых высоких членских взносов в Новобелице. И периодически сумму взносов поднимают автоматически, а не с общего согласия его членов. Согласно правилам, председатель жилищного кооператива должна раз в пять лет проходить соответствующее обучение. Нынешний председатель его также прошла, но за счет кооператива — против чего письменно возражали многие его члены. Не смогло отчитаться руководство ЖСПК и за некоторые суммы, собранные на уплату штрафов, новых счетчиков и так далее.

В общем, обстановка в кооперативе накаленная. К сожалению, в наше время очень часто складываются подобные спорные ситуации. Когда нежелание тех или иных лиц или групп делать свою финансовую деятельность прозрачной вступает в противоречие с такими юридическими институтами, как местные Советы, профсоюзы или кооперативы. Советы, естественно, остались нам от прежнего советского строя. А профсоюзное и кооперативное движение — вообще с дореволюционных времен. Что касается органов местного самоуправления или профессиональных союзов, в прошлом призванных представлять избирателей или защищать наемных работников, то ныне вопрос с ними уже практически закрыт. А вот кооперативы, являющиеся объединениями владельцев частных квартир, с собственным выборным руководством, по-прежнему отчасти остаются самоуправляющимися организациями. Хотя и здесь законодательная база уже меняется. И председатели товарищества собственников ныне утверждаются государственной администрацией, что не может не ограничивать начала самоорганизации и самостоятельности в деятельности кооператива.

За правовым разъяснением этой непростой ситуации журналисты обратились к юристу Белорусского Хельсинского комитета Алесю Евсеенко. Он пояснил:

— Согласно действующему законодательству Беларуси, налог на землю и недвижимость платит собственник. Поскольку как члены кооператива данные лица уже заплатили за принадлежащие им жилые квартиры, то уплата налога второй раз будет являться двойным налогообложен6ием. Что противоречит существующим в Беларуси законодательным нормативам и правовым актам. Незаконным является и отказ председателя ЖСПК в предоставлении его членам информации об его деятельности в полном объеме. Они имеют на это право дважды — и как члены кооператива, поскольку это предусмотрено его Уставом, и как граждане Беларуси, так как право на касающуюся граждан информацию гарантировано им Конституцией Беларуси.

Что ж, пока остается только надеяться, что здравый смысл и взаимопонимание все же возобладают в этой конфликтной ситуации и члены ЖСПК придут к общему согласию, не доводя дело до судебного разбирательства и прочих издержек. Ведь слово «кооперация» в прямом переводе с латыни означает «сотрудничество»...