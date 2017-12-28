Китай заподозрили в нелегальной торговле нефтью с Северной Кореей 6 28.12.2017, 11:30

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Нелегальная торговля началась после того, как в сентябре ООН жестко ограничило импорт нефтепродуктов в КНДР.

Китайские корабли продают нефть танкерам КНДР в открытом море, несмотря на санкции ООН, пишет unian.net

Как утверждают в Сеуле, нелегальная торговля началась после того, как в сентябре Совет Безопасности ООН жестко ограничил импорт нефтепродуктов в Северную Корею. По данным газеты, на снимках, сделанных из космоса, видно, как китайские суда переливают нефть на северокорейский танкер.

Напомним, совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство. КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.