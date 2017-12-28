Путин: Взрыв в петербургском супермаркете – это теракт 18 28.12.2017, 11:52

6,381

Фото: VK.COM/SPB_TODAY

По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек.

Президент России Владимир Путин признал взрыв, прогремевший 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, нападением террористов. Ранее правоохранительные органы квалифицировали происшествие как "покушение на убийство двух и более лиц", сообщает newsru.com.

"Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт", - сказал президент в четверг, 28 декабря, на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

Глава государства напомнил, что "совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта". "А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?" - добавил он.

Президент РФ сообщил, что дал распоряжение при угрозе жизни сотрудникам правоохранительных органов действовать решительно, "в плен никого не брать".

"Вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - заявил Путин.

Вечером в среду, 27 декабря, в одном из супермаркетов "Перекресток" в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в камере хранения, также задев одну из касс. По предварительной оценке специалистов-взрывотехников, самодельное взрывное устройство имело мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По последним данным, в результате взрыва никто не погиб, пострадали 13 человек. На полу магазина найдены подшипники, что указывает на поражающие элементы в самодельной бомбе. Исполнителя взрыва засняли камеры внутри магазина: разыскивают крепко сложенного брюнета неславянской внешности.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Работу правоохранителей координирует Национальный антитеррористический комитет.

12 декабря глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в Московском регионе была пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента РФ.

Также в середине декабря стало известно о задержании в Петербурге семерых боевиков ячейки "Исламского государства". По утверждению ФСБ, они "планировали совершить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей". Позднее стало известно, что одной из целью террористов должен был стать Казанский собор.

Главарем ячейки считают 18-летнего Евгения Ефимова. Он признался на видео, что собирался совершить теракт. Ефимова подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки, он арестован. Также под стражу взят 23-летний "консультант" террористов Антон Кобец. Ему вменяется пособничество в приготовлении к террористическому акту.

17 декабря под арест были взяты еще три человека. Подозреваемые заявили, что оружие и взрывчатку им подбросили.

В Кремле заявили, что информацию о террористах получили от ЦРУ. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность американским спецслужбам и лично президенту США Дональду Трампу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал передачу ЦРУ данных о подготовке теракта в РФ российской стороне образцовым примером сотрудничества США и РФ в борьбе с терроризмом.