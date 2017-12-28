Белорусы выбрали наличные доллары 7 28.12.2017, 12:19

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К рублю и отечественным банкам доверия нет.

Несмотря на все усилия Нацбанка Беларуси по дедолларизации экономики, снижению ставок по депозитам в иностранной валюте и относительную стабильность курса белорусского рубля, 74,4% жителей Беларуси считают предпочтительным делать сбережения в валюте, а не в рублях.

Такие данные получил Нацбанк в результате проведенного в ноябре 2017 года опроса 1 000 жителей Беларуси (мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет). Но не исключено, что год или два назад таких людей в нашей стране было еще больше, то есть, возможно, усилия Нацбанка все же дают результат, пишет select.by.

Интересно, что столько же людей, сколько предпочитает валюту (74,4%) считает, что настоящее время является неблагоприятным для сбережений.

Нет доверия среди населения не только к белорусскому рублю, но и к нашим банкам. На вопрос о предпочитаемой форме сбережений 41,3% опрошенных заявили, что они предпочитают наличные.

Предпочтение депозитам в банках отдало только 29,6% населения. На третьем месте оказалась недвижимость — 16,3%. Драгоценные металлы и страхование назвали наиболее предпочтительной формой сбережений только 5% населения, а ценные бумаги и того меньше — 2,5%.

Как оказалось, большая часть жителей Беларуси считает нынешнее время плохим не только для сбережений, но и для крупных покупок: 70,3%. Правда, крупные покупки в кредит считают несвоевременными чуть меньше человек: 62,4%.

Эти слова не расходятся с делами: у 47,3% жителей Беларуси за последние три месяца крупных покупок не было. У остальной части населения наибольшую долю крупных покупок составляли компьютерная техника, смартфоны и т. п.: 13,2%. На втором месте среди крупных расходов оказались затраты на лечение: 13%. Еще 11,8% обзавелись за указанный период времени бытовой техникой.

На отдых за границей и в РБ, покупку автомобиля, а также на покупку или ремонт жилья, потратилось одинаковое количество опрошенных: по 7,7%. Крупные расходы на образование осуществляли 5,6%.

Отрицательное отношение к сбережениям отчасти может объясняться высокими инфляционными ожиданиями. Согласно опросу Нацбанка, ожидаемый жителями Беларуси уровень инфляции составляет 11,9%. Это примерно в 2 раза выше текущего уровня.

При этом 60,8% опрошенных ожидают, что в будущем цены будут расти так же быстро, как и сейчас, 19,5% рассчитывают на более медленный подъем, а 16,3% — на более быстрый.

В то же время ощущаемый населением уровень инфляции еще выше: 12,9%. 51,8% опрошенных людей считают, что цены выросли очень сильно, 34,8% — умеренно, и только 11,2% полагают инфляцию незначительной.